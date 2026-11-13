Továbbra is a Ferrari a legértékesebb F1-es csapat

2026.11.13. 11:48
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A Ferrari a legértékesebb csapat az F1-ben (Fotó: Getty Images)
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F1 Red Bull Mercedes Ferrari
A Ferrari a legértékesebb istálló a Formula–1 jelenlegi mezőnyében, derült ki a Sportico amerikai sportgazdasági szakportál összeállításából.

A maranellói csapat értéke a kimutatás szerint 8,2 milliárd dollár (nagyjából 2690 milliárd forint), ami 28 százalékos növekedést jelent a tavalyi adatokhoz képest.

A lista második helyén az idén Andrea Kimi Antonelli révén az egyéni, valamint a konstruktőri világbajnoki címet is megnyerő Mercedes áll 7,75 milliárd dolláros értékkel, ami 32 százalékos növekedés 2025-tel összehasonlítva.

Az első ötbe sorrendben a McLaren (6,3 milliárd dollár), a Red Bull (5,6 milliárd dollár), valamint az Aston Martin (4,15 milliárd dollár) fért még be, az utolsó, 11. pozíciót az újonc Cadillac foglalja el 2,7 milliárd dolláros értékkel.

Más sportágakkal összehasonlítva az F1 a harmadik helyen áll, a csapatok átlagértéke ugyanis 4,55 milliárd dollár, amelynél csak a profi amerikaifutball-liga (NFL, 9,34 milliárd dollár), illetve az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA, 6,64 milliárd dollár) büszkélkedhet magasabb átlaggal.

A Formula–1-es vb mostani idényéből még három versenyhétvége van hátra, egyéniben Antonelli mögött Max Verstappen (Red Bull) a második, a szintén Mercedesszel versenyző George Russell a harmadik, míg a negyedik és az ötödik helyet a két Ferrari-pilóta foglalja el Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben.

F1 Red Bull Mercedes Ferrari
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