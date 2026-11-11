Csütörtöki sportműsor: Olaszország–Franciaország és Anglia–Horvátország az NL-ben
NOVEMBER 12., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
5. FORDULÓ
A-LIGA
1. CSOPORT
18.00: Törökország–Belgium
20.45: Olaszország–Franciaország (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
3. CSOPORT
20.45: Csehország–Spanyolország (Tv: Spíler1)
20.45: Anglia–Horvátország (Tv: Arena4)
C-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Albánia–Finnország (Tv: Match4)
20.45: San Marino–Fehéroroszország
2. CSOPORT
18.00: Örményország–Ciprus
20.45: Montenegró–Lettország
FUTSAL
FÉRFI NB I, 17. FORDULÓ
19.35: Aramis SE–TFSE
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
Péntek, 2.15: New York Giants–Washington Commanders (Tv: Arena4)
GOLF
20.00: PGA Tour, Austin Championship, 1. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
NHL
0.00: Seattle Kraken–Carolina Hurricanes (Tv: Spíler2)
OLIMPIA
Ifjúsági olimpia, Dakar
SAKK
TOTÁLISSAKK-VILÁGBAJNOKSÁG, BUDAPEST
15.00: csoportmérkőzések, 2. nap (Rapport Richárd)
SZNÚKER
Bajnokok bajnoka, Leicester
4. nap
13.45: 1. rész (Tv: Eurosport1)
19.45: 2. rész (Tv: Eurosport1)
SPORTLÖVÉSZET
OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA
Férfi és női trap
7.00: 3. nap
11.30: női döntő
13.00: férfidöntő
Központi gyújtású pisztoly
7.00: verseny
TENISZ
WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS
1-es csoport, 3. forduló
21.00: Coco Gauff (amerikai, 4.)–Marta Kosztyuk (ukrán, 9.) (Tv: Max4)
22.30: Jessica Pegula (amerikai, 5.)–Linda Nosková (cseh, 8.) (Tv: Max4)
VÍVÁS
Női párbajtőr-világkupaverseny, Vuhszi
2.00: egyéni selejtező
Férfi párbajtőr-világkupaverseny, Bern
8.00: egyéni selejtező
Tőr-világkupaverseny, Plovdiv
8.00: egyéni selejtező, nők
Kard-világkupaverseny, Kairó
10.00: egyéni selejtező
VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ, A-CSOPORT
18.00: CN Posillipo (olasz)–BVSC-Manna ABC
18.00: Budva (montenegrói)–EPS-Honvéd