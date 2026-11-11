Csütörtöki sportműsor: Olaszország–Franciaország és Anglia–Horvátország az NL-ben

R. P.R. P.
2026.11.11. 23:58
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Címkék
sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Csütörtökön folytatódnak a labdarúgó Nemzetek Ligája küzdelmei Olaszország–Franciaország és Anglia–Horvátország rangadókkal, de pályára lép a világbajnok Spanyolország is. A férfi vízilabda Ek-ban a BVSC és a Honvéd is vízbe ugrik. Folytatódik a totálissakk-vb Budapesten.

 NOVEMBER 12.,  CSÜTÖRTÖK 

 FUTBALLPROGRAM 

NEMZETEK LIGÁJA
5. FORDULÓ
A-LIGA
1. CSOPORT
18.00: Törökország–Belgium
20.45: Olaszország–Franciaország (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
3. CSOPORT
20.45: Csehország–Spanyolország (Tv: Spíler1)
20.45: Anglia–Horvátország (Tv: Arena4)
C-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Albánia–Finnország (Tv: Match4)
20.45: San Marino–Fehéroroszország
2. CSOPORT
18.00: Örményország–Ciprus
20.45: Montenegró–Lettország

FUTSAL
FÉRFI NB I, 17. FORDULÓ
19.35: Aramis SE–TFSE

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
Péntek, 2.15: New York Giants–Washington Commanders (Tv: Arena4)

GOLF
20.00: PGA Tour, Austin Championship, 1. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG
NHL
0.00: Seattle Kraken–Carolina Hurricanes (Tv: Spíler2)

OLIMPIA
Ifjúsági olimpia, Dakar

SAKK
TOTÁLISSAKK-VILÁGBAJNOKSÁG, BUDAPEST
15.00: csoportmérkőzések, 2. nap (Rapport Richárd)

SZNÚKER
Bajnokok bajnoka, Leicester
4. nap
13.45: 1. rész (Tv: Eurosport1)
19.45: 2. rész (Tv: Eurosport1)

SPORTLÖVÉSZET
OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA
Férfi és női trap
7.00: 3. nap
11.30: női döntő 
13.00: férfidöntő
Központi gyújtású pisztoly
7.00: verseny

TENISZ
WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS
1-es csoport, 3. forduló
21.00: Coco Gauff (amerikai, 4.)–Marta Kosztyuk (ukrán, 9.) (Tv: Max4)
22.30: Jessica Pegula (amerikai, 5.)–Linda Nosková (cseh, 8.) (Tv: Max4)

VÍVÁS
Női párbajtőr-világkupaverseny, Vuhszi
2.00: egyéni selejtező
Férfi párbajtőr-világkupaverseny, Bern
8.00: egyéni selejtező
Tőr-világkupaverseny, Plovdiv
8.00: egyéni selejtező, nők
Kard-világkupaverseny, Kairó
10.00: egyéni selejtező

VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ, A-CSOPORT
18.00: CN Posillipo (olasz)–BVSC-Manna ABC
18.00: Budva (montenegrói)–EPS-Honvéd

 

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