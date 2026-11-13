Négyes támadás – Szoboszlai Dominik nélkül is működhet?

Egyszerre is ott lehet a pályán Grúziában a jelenlegi magyar válogatott talán legígéretesebb támadónégyese: Sallai Roland, Szoboszlai Dominik, Redzic Damir és Varga Barnabás. Az előző négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen Sallai és Varga sem állt rendelkezésre, most mind a ketten visszatértek, és amíg a Galatasaray légiósa mozgásával, az üres területek felismerésével és váratlan megoldásaival bontja meg a védelmet, az AEK csatára a tizenhatoson belül, a levegőben és a kapunak háttal is kapaszkodót jelenthet a társaknak. Redzic Damir gyorsasága és lendülete további lehetőséget adhat a széleken, és ha mindez Szoboszlai Dominik passzaival, szabadrúgásaival és játékintelligenciájával egészül ki, sokoldalú támadóegység rajzolódik ki. A négyes ereje az eltérő erényekben rejlik. Varga Barnabás lekötheti a belső védőket, Sallai Roland befelé húzódva nyithat területet a felfutó szélső hátvédnek, Redzic Damir sebességből támadhatja az ellenfél védelmi vonalát.

Csakhogy a csapatkapitány esetleges kiesése nem egyszerű posztcsere. A Liverpool FC középpályása egyszerre szervező, összekötő és vezér, akinek a jelenléte az ellenfél védekezésére is hatással van. Marco Rossinak ezért nemcsak azt kell eldöntenie, ki lépjen a helyére, hanem azt is, miként változzon a középpálya és a támadósor kapcsolata.

„Nem gondolom, hogy aggódnunk kellene Szoboszlai Dominik esetleges hiánya miatt – mondta lapunknak Tököli Attila, 25-szörös válogatott korábbi támadó. – A legutóbbi négy mérkőzésen Sallai Rolandot és Varga Barnabást is nélkülöztük, mégis megoldottuk a feladatot. Most mind a ketten visszatérnek, a támadónégyesünk pedig kifejezetten jól néz ki. Varga szerepe különösen fontos lehet, hiszen sok beadás érkezhet a kapu elé. Az sem lepne meg, ha újoncot avatnánk. Urblík József profilja Marco Rossi szerint is hasonlít Szoboszlaié­hoz. Nyilván a képességeiket nem lehet összehasonlítani, de remek a rúgótechnikája, és veszélyesen támadja a kaput.”

Priskin Tamás, a nemzeti együttes korábbi csatára szintén a visszatérők jelentőségét hangsúlyozta, ugyanakkor több lehetséges megoldást is lát Szoboszlai helyettesítésére.

„Varga Barnabás kulcsfontosságú játékos, Sallai Rolandot is meghatározónak tartom, Redzic Damir pedig remek formát mutatott az elmúlt időszakban. Bízom benne, hogy Szoboszlai Dominik felépül, hiszen mindenki tudja, mennyire szívügye a válogatott. Ha mégsem játszhat, Marco Rossi említette az újonc Urblík Józsefet is, kérdés, rögtön bedobja-e a mély vízbe. De nálam az sem elképzelhetetlen, hogy adott esetben Vitális Milán húzódjon egy sorral előrébb, ő biztosan alkalmas a szerepre.”

A két korábbi támadó egyetért abban, hogy a hiányzók ellenére is van esély a jó eredményre. Tököli arra emlékeztetett, hogy a grúzoknál Hvicsa Kvarachelia sem játszhat, ezért szerinte kár lenne előre kifogásokat keresni. A hátralévő két találkozón mind a hat pontot megszerezhetőnek tartja. Az A-ligás szereplésről ugyanakkor óvatosabban beszélt, a sztárcsapatok elleni meccsek vonzók, ám néhány vereség után gyorsan elégedetlenség támadhat. Priskin Tamás más oldalról közelít.

„Az A-liga teljesen más kávéház, de játékosként mindig a legjobbak ellen a legjobb futballozni. Ezeken a mérkőzéseken derül ki, milyen közel vagyunk az elithez, és éppen ezektől fejlődhet a csapat. A következő két találkozón minden esélyünk megvan a szükséges pontokra.”

Szombaton nemcsak az derülhet ki, mennyire veszélyes a visszatérőkkel megerősített magyar támadósor, hanem az is, a válogatott képes-e akkor is megőrizni támadójátékának karakterét, ha a legfontosabb láncszem hiányzik belőle.

NEMZETEK LIGÁJA

1. forduló. Szeptember 25., péntek

Grúzia–Észak-Írország 0–1

Magyarország–Ukrajna 0–1

2. forduló. Szeptember 28., hétfő

Grúzia–Ukrajna 0–0

Észak-Írország–Magyarország 0–0

3. forduló. Október 2., péntek

Magyarország–Grúzia 1–0

Ukrajna–Észak-Írország 0–3

4. forduló. Október 5., hétfő

Ukrajna–Magyarország 1–2

Észak-Írország–Grúzia 0–0

5. forduló. November 14., szombat

18.00: Grúzia–Magyarország

20.45: Észak-Írország–Ukrajna

6. forduló. November 17., kedd

20.45: Magyarország–Észak-Írország

20.45: Ukrajna–Grúzia