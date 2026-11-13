Három finn gólt ünnepelhettek a helyiek a Helsinkiben rendezett NHL-meccsen

A játéknap az NHL Global Series jegyében Helsinkiben kezdődött, és a Carolina finn játékosai ki is tettek magukért: Sebastian Aho két gólt ütött, betalált a kapuba Juuso Välimäki is, és egy európai játékos, a dán Nikolaj Ehlers lőtte a Seattle ellen 4–1-re megnyert meccs negyedik gólját is. A Hurricanes sorozatban harmadszor nyert, és vezeti a Keleti főcsoport tabelláját. A két csapat szombaton újra megmérkőzik egymással a finn fővárosban.

Két hosszú rossz sorozat is megszakadt: a Buffalót fogadó Chicago hat zakó után nyert, köszönhetően Ryan Donato hosszabbításbeli góljának, míg a négy vereséggel úton lévő New York Islanders az egy gólt és két asszisztot jegyző Brayden Schenn főszereplésével idegenben tángálta el a Los Angelest.

DONATO CALLS GAME 🔥 He wins it in @Energizer overtime for the @NHLBlackhawks! https://t.co/px4CMVaJe6 — NHL (@NHL) November 13, 2026

Közel volt az átok megtöréséhez a Detroit is, a második harmad derekán 4–1-re vezetett a Florida otthonában, de a Panthers talpra állt, egyenlített, és 2:40 perccel a vége előtt Anton Lundell beütötte második gólját is, az már győzelmet ért. A hazaiak részéről betalált Sam Reinhart is: ő lett a csapat történetének második játékosa, aki elérte a 200 gólos határt (az élen Aleksander Barkov áll 286-tal). A Panthers egymás után másodszor nyert, a Red Wings vereségszériája már öt meccset számlál.

Florida goal! Scored by Anton Lundell with 02:40 left in the 3rd. Assisted by Brady Tkachuk and Matthew Tkachuk. FLA: 5 | DET: 4 #DETvsFLA #FlaPanthers #LGRW https://t.co/AW5Tvtx8W8 — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 13, 2026

Matt Boldy NHL-karrierje hatodik mesterhármasával tartotta lendületben a Minnesotát – a Toronto elleni 5–2 a csapat ötödik győzelme volt hat mérkőzésen belül –, és jó formában maradt a Winnipeg is: a kilences vereségszéria után ez már az ötödik győzelme volt, a Dallas 8–3-as idegenbeli kiütéséből Mark Scheifele és Dawson Mercer két-két góllal vette ki a részét.

Minnesota goal! Scored by Matt Boldy with 16:01 left in the 3rd. Assisted by Ryan Hartman and Zach Bogosian. TOR: 2 | MIN: 3 #MINvsTOR #PassionNeverSleeps #mnwild https://t.co/Fblvh8eE5s — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 13, 2026

Az Ottawa hosszabbításban nyomta le a Coloradót – Shane Pinto a rendes játékidőben és a ráadásban is ütött egy gólt –, a Utah és a St. Louis meccse pedig csak a szétlövésben hozott gólt: Connor McMichael találata a nyolcadik sorozatban döntött a vendégek javára.

St. Louis goal! Scored by Connor McMichael in the shootout. UTA: 0 | STL: 1 #STLvsUTA #TusksUp #StlBlues https://t.co/xUthUUfNG4 — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 13, 2026

NHL, ALAPSZAKASZ

Seattle Kraken–Carolina Hurricanes 1–4

Boston Bruins–Montreal Canadiens 2–5

Columbus Blue Jackets–Tampa Bay Lightning 1–3

New Jersey Devils–Washington Capitals 5–2

Ottawa Senators–Colorado Avalanche 4–3, h. u.

Toronto Maple Leafs–Minnesota Wild 2–5

Florida Panthers–Detroit Red Wings 5–4

Chicago Blackhawks–Buffalo Sabres 3–2, h. u.

Dallas Stars–Winnipeg Jets 3–8

Utah Mammoth–St. Louis Blues 0–1 – szétlövéssel

Los Angeles Kings–New York Islanders 2–5