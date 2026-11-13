1467 nap után, 50 ezer ember előtt tér vissza a pályára az eltiltott hamburgi védő

A Premier League-klubok által is figyelt, nagy potenciállal rendelkező játékos eltiltását nehezen dolgozták fel Hamburgban. Ugyan a szerződését felbontották, megegyeztek, amint ismét játszhat, és formában is tartja magát, kontraktusa ismét érvénybe lép. Vuskovic eltiltása november 15-én jár le, ezen a napon már-már ünnepséggel felérő felkészülési meccset rendeznek: a játékos korábbi csapata, a Hajduk Split látogat a Volksparkstadionba. Nagyjából 50 ezer emberre számítanak a lelátókon, a klub honlapján péntek délelőtt már csak néhány szektorba lehetett jegyet vásárolni. Nem mellesleg, ezeknek az ára 10.44 euróról indult, a 44 centes végződés pedig egy szimbolikus gesztus, amely Vuskovic mezszámára utal. Míg Mario eltiltását töltötte, addig öccse, a nyáron a Brightonhoz szerződő Luka is viselte ezt a számot, ráadásul az ő öltözőszekrényét is megörökölte.

„Az egész HSV-család régóta várta ezt a napot. Sokszor gondolkozom azon, hogyan kezelem majd az érzelmeimet, amikor Mario végre újra pályára lép. Biztos vagyok benne, hogy a HSV-nél mindenki, aki az elmúlt években osztozott az érzéseiben, együtt szenvedett vele, és küzdött érte, ugyanígy érez. Éppen ezért, ezt a felkészülési mérkőzést elsősorban szurkolóinknak ajánljuk, és ezzel szeretnénk köszönetet mondani nekik. Hatalmas szerepük volt abban, hogy klubként az elmúlt négy év során mindvégig támogatni tudtuk Mariót. Az ő támogatásuk nélkül mindez nem lett volna lehetséges” – idézi a klub honlapja Eric Huwert, az igazgatótanács tagját.

„Hosszú volt az út, de már közel van a cél... Üdv újra itt, Mario” – ezzel a molinóval köszöntötték a szurkolók Vuskovicot az első edzésén (Fotó: Getty Images)

Merlin Polzin, a Hamburger SV vezetőedzője kiemelte, szorosan kapcsolódik a Vuskovic-család a Hajdukhoz, így még különlegesebb lesz számukra a találkozó: „Mario számára rendkívül sokat jelent, hogy nevelőklubját a Volksparkban fogadhatja, immár annak a csapatnak a színeiben, amelyre második otthonaként tekint. Éppen ezért mindannyian izgatottan várjuk ezt a felejthetetlen délutánt, amelyen végre újra pályára léphet, mellkasán a klub címerével, hátán pedig a 44-es számmal”.