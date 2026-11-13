A tiltás ellenére is százával támogatják a magyar szurkolók a válogatottat Grúziából

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
• Tbiliszi
2026.11.13. 09:42
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A tiltás ellenére Grúziába is érkeztek magyar szurkolók (Fotó: Kovács Péter)
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Magyarország szurkoló Nemzetek Ligája Grúzia magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott
Mint ismert, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) arról számolt be hivatalos felületein még október közepén, hogy az UEFA döntése értelmében nem lehetnek vendégszurkolók a Grúzia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Úgy tudjuk, így is közel 200 magyar szurkoló utazott el még a csapat előtt Tibiliszibe, a meccs helyszínére, hogy a válogatottat bíztassa.

A magyar szövetség még október 13-án jelezte, hogy az UEFA megbüntette a mieinket a nagyszombati Ukrajna–Magyarország mérkőzésen történtek miatt. A szektorbezárás értelmében nem lehetnek vendégszurkolók a szombati Grúzia–Magyarország Nemzetek Ligája-csoportmeccsen.

Úgy tudjuk, így is közel 200 magyar szurkoló utazott el még a csapat előtt Tibiliszibe, a meccs helyszínére, hogy a válogatottat biztassa. 

Mint ismert, a magyar válogatott az első négy mérkőzésen hét pontot gyűjtött a Nemzetek Ligájában, ezzel csoportja második helyén áll a B-ligában, míg Grúzia két ponttal az utolsó.

A mérkőzést szombat 18 órától (helyi idő szerint 21 órától), a valamivel több, mint 27 ezres Mikheil Meshki Stadionban rendezik meg, Tibilisziben.

NEMZETEK LIGÁJA
1. forduló. Szeptember 25., péntek
Grúzia–Észak-Írország 0–1
Magyarország–Ukrajna 0–1

2. forduló. Szeptember 28., hétfő
Grúzia–Ukrajna 0–0
Észak-Írország–Magyarország 0–0

3. forduló. Október 2., péntek
Magyarország–Grúzia 1–0
UkrajnaÉszak-Írország 0–3

4. forduló. Október 5., hétfő
Ukrajna–Magyarország 1–2
Észak-Írország–Grúzia 0–0

5. forduló. November 14., szombat
18.00: Grúzia–Magyarország
20.45: Észak-Írország–Ukrajna

6. forduló. November 17., kedd
20.45: Magyarország–Észak-Írország
20.45: Ukrajna–Grúzia

 


 

 

Magyarország szurkoló Nemzetek Ligája Grúzia magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott
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