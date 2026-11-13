A Liverpool gyakorolhat nyomást, de arról, hogy pályára lép-e, a játékos dönt

Csak alapos indokkal akadályozhatja meg egy klubcsapat, hogy játékosa a válogatottban szerepeljen, igaz, a sérülés ezek között szerepel. Szoboszlai Dominik Andoni Iraola elmondása szerint térd­sérülés miatt hagyta el a pályát a Crys­tal Palace elleni múlt hétvégi bajnoki 69. percében, mégis csatlakozott a magyar válogatotthoz (amelynek joga van az orvosi kivizsgáláshoz ilyenkor, a klub nem jelentheti ki önhatalmúlag egy meghívót kapó játékosáról, hogy sérült), a Magyar Labdarúgó-szövetség keddi közleménye szerint a szombati, Grúzia elleni találkozó előtti utolsó pillanatokban születhet döntés a játékáról. A baszk menedzser a sajtótájékoztatón is igyekezett nyomást gyakorolni a magyar válogatottra, és burkoltan talán Szoboszlai Dominikra is azzal, hogy kijelentette, nincs százszázalékos állapotban.

Nem segíti a középpályás és Marco Rossi helyzetét sem, hogy az előző válogatott szünetről a sérülés „határán”, rendkívül túlterhelten tért vissza a Liverpoolhoz, két meccset kihagyott, majd fél óra után tényleg megsérült a combja, és újabb három találkozóról lemaradt. A klubok joggal érezhetik, hogy mivel súlyos anyagi terhet vállalva finanszírozzák a labdarúgóikat, ne szenvedjenek kárt a hatáskörükön kívül eső válogatott meccsek miatt. A Liverpool a sajtón keresztül is nyomást gyakorol, hiszen minden klubhoz közeli média árgus szemekkel figyeli, mi történik Telkiben. A Liverpool szurkolói vegyesen fogadják a híreket, de a többség haragszik a játékosra, amiért ennyire előtérbe helyezi a nemzeti csapatát.

Csakhogy amellett, hogy évek óta Szoboszlai Dominik a magyar válogatott legkiemelkedőbb játékosa és kapitánya, a válogatott körüli döntéshozási folyamatokban is jelentős a befolyása, így természetesen a saját szerepét illetően is. Mivel térdsérülése nem olyan súlyos, hogy ne tudja otthon tartani, és kezelésbe venni őt a Liverpool, így a végső döntés a játékos kezében marad. Ahogy ez történt például márciusban is, amikor a vörösök akkori edzője, Arne Slot azt nyilatkozta a két felkészülési mérkőzés előtt, hogy reméli, nem játszanak majd 180 percet a futballistái. Marco Rossi először hevesen, majd egy nappal később békülékenyen reagált, de a hosszabbításokkal együtt nagyjából 190 percből 180 percet így is a pályán töltött Szoboszlai Dominik. Ha a teste engedi, ezúttal sem lesz másképp, főleg, hogy a cél az A-ligába jutás.