Magyar rangadó az osztrák hokiligában – második felvonás

Megtört a jég 2026. október 2-án. Legalábbis ferencvárosi szempontból, ugyanis egy évvel korábbi csatlakozása óta először nyert bajnokit az FTC a Fehérvár ellen az osztrák központú hokiligában. Pedig akkor úgy tűnt, a forgatókönyv hasonló lehet, mint az előző évad szinte összes magyar derbijén, mert a Volán megszerezte a vezetést. Ám az akkor debütáló Michael Farren vezető gólja után nem jött a Fehérvár-henger, nem omlott össze a Ferencváros, és még az első harmadban fordított. Sőt, később két góllal is meglógott, és bár a Volán erejéből szépítésre még futotta, az FTC 5–2-re nyert Fehérváron, így az ICEHL történetében először győzött a magyar rangadón.

Azóta is valamivel jobb formánban játszik a fővárosi együttes, bár az előző hat mérkőzést vizsgálva egyaránt három-három győzelmet tudhatnak magukénak a felek. Timo Saarikoski gárdája kevesebb mérkőzést játszva a 9., míg a Fehérvár a 11. a 14 csapatot felvonultató mezőnyben. A válogatott szünetet követően fontos lehet mindkét csapatnak a győzelem, egy siker ugyanis nagy lökést adhat a közeljövőre, arról nem beszélve, hogy még lőtávolban van a középmezőny eleje. Bár a magyar játékosok egy része Franciaországban szerepelt, a szokásos hétköznapokból kiszakadás pluszt adhatott a hazai magnak – mindkét oldalon.

„Alapvetően a válogatott szünet új impulzust ad, valamint kicsi feltöltődést is – mondta a Fehérvár védője, Kiss Roland a klub felületén. – A Fradi elleni mérkőzések mindig rangadók, szeret a két csapat egymás ellen játszani. Nagyon készülünk rá, ha jól láttam, telt ház lesz, ez mindig jó nekünk, játékosoknak is.”

A sok néző, ahogy a liga történetében a magyar rangadókon mindig, tehát garantálható, a jó műsorról a két csapatnak kell gondoskodnia. Mindkét fél szeret a gyors támadásokra építeni, nagy kérdés, melyik tudja ebben a másikat megakadályozni.

„Jól jött a szünet, tudtunk egy kicsit pihenni – tekintett vissza Rasmus Bengtsson az FTC oldalán. – A héten már teljes erőbedobással készültünk, remélhetőleg ezúttal is sikerül nyernünk, ahogy legutóbb Székesfehérváron. Gyors hokit játszanak a vendégek, erre kell odafigyelnünk, továbbá fontos, hogy a saját játékunkat játsszuk, otthon szeretnénk tartani a három pontot.”

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA, ALAPSZAKASZ

18.30: FTC-Telekom–Hydro Fehérvár AV19

19.15: EC KAC (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)

19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–RB Salzburg (osztrák)

19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)

19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)

19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Graz 99ers (osztrák)