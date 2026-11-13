Hámori Luca: Magamért és Európáért bokszolok

– Lélekben már a ringben?

– Hú, már nagyon várom, mégiscsak magyar szurkolók előtt, magyar szorítóban bokszolok, ott lesz a családom, a barátaim, ritka az ilyen – mondja a szeptemberi szófiai Európa-bajnokság döntőse, Hámori Luca. – Tavaly az U23-as Európa-bajnokságon is szomorú voltam, hogy már épp kiöregedtem, és nem léphettem ringbe. De most pótolom.

– Egy ilyen fárasztó idény végén, amely, ne feledjük, Európa-bajnoki ezüstérmet is hozott, mennyi energiája maradt?

– A hazai ring minden fáradtságot feledtet, inkább az volt a baj, hogy a múlt hét vége felé kicsit megbetegedtem, ami miatt kénytelen voltam visszavenni az edzésekből, de szombatra minden rendben lesz. Százszázalékos talán nem leszek, de novemberben már mások sem azok.

– Az ökölvívás egyéni sportág, ez viszont csapatviadal. A kettőt miként lehet összeegyeztetni a szorítóban?

– Ott már magamért bokszolok, de tisztában vagyok vele, hogy Európát képviselem, ilyen szemmel is nézem majd a többi meccset. Főleg a lányok közül vannak olyanok, az ötvenegy kilós spanyol Laura Fuertes vagy a hatvankilós török Gizem Özer, akikkel jóban vagyok, a közösségi médiában is követjük egymást, nekik különösen szurkolok majd.

– Az sem mellékes, hogy a női hatvanöt kiló az utolsó meccs, lehet, hogy ezen dől el a csapatgyőzelem.

– Az szép lenne, gyönyörű a kupa, és ha az én sikeremmel nyernénk meg… Mindenesetre nagyon pozitív vagyok, megígérhetem, hogy a lehető legtöbbet adom majd ki magamból. Az pedig igazi bónusz lenne, ha Európa éppen az én mérkőzésemmel győzné le Amerikát.

– Kemény riválisa lesz, a pánamerikai bajnokság győztese, a La Distinta, azaz „Különleges” becenévre hallgató argentin Lucía Muello. A világranglista ötödikje – tegyük hozzá, miközben a legfrissebb rangsorban Hámori Luca a kilencedik. Mennyire ismeri?

– Megnéztem a Pánamerika-bajnoki meccseit, hasonló a stílusa, mint az enyém, külső távból kontrát bokszol, kicsivel alacsonyabb nálam, de az alapján, amit láttam belőle, látványos meccs lesz. És nem tudom elképzelni, hogy hazai közönség előtt ne én nyerjem meg…

– Főleg az év második fele volt sűrű, országos bajnokság, Európa-bajnokság, utána volt profi meccse is, és zárásként jön a Papp-kupa. Mi van még hátra? Pihenő?

– Végül is igen. De valóban, nagyon sok volt az egész év, és nemcsak az állandó edzőtáborozás és versenyzés, hanem a sok utazás is leszívja az ember energiáit. Ha minden igaz, jövő pénteken műtik a bal kézfejemet, mert egy csontdarab nincs benne jó helyen, talán egy korábbi törés következményeként. Azzal kezdeni kell valamit, mert jövőre, amikor világbajnokság lesz, és indul a Los Angeles-i kvalifikáció, már száz-, de inkább száztíz százalékos állapotban szeretnék bokszolni. És persze akkor már az első Papp-kupa győzteseként.