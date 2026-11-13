Európai Játékok: tizenhárom magyar szerzett kvótát kick-boxban

A hétfőn kezdődött és szombatig tartó, 41 ország 1040 sportolóját felvonultató kontinensviadalon a kiválasztott súlycsoportokban a legjobb nyolc közé jutással lehetett kiharcolni az isztambuli részvétel jogát. Ez 13 magyarnak, köztük a 2023-as Európai Játékokon aranyérmes Bálint Martinnak sikerült.

Az Európai Olimpiai Bizottság égisze alá tartozó EJ-n 2023-ban mutatkozott be a kick-box – a krakkói debütáláson a magyar kick-boxosok egy arannyal, két ezüsttel és öt bronzzal zárták szereplésüket.

A jövő júniusi multisport eseményen három szakágban, pointfightingban, full-contactban és K1-ben osztanak majd érmeket. Mindhárom szabályrendszerben három-három férfi, illetve női súlycsoportban avatnak bajnokot.

Az Európai Játékokra kvalifikált magyar kick-boxosok:

Pointfighting:

Férfiak:

63 kg: Viczián Dániel

74 kg: Bálint Martin

84 kg: Dimitrios Economo

Nők:

50 kg: Debreczeni Frida

60 kg: Hadra Bíborka

70 kg: Jancsó Lili

Full-contact:

Férfiak:

63,5 kg: Száraz Gergő

86 kg: Szachán Bolivár

Nők:

52 kg: Enyingi Sára

60 kg: Tóth Anna

70 kg: Mezei Nikolett

K1:

Férfiak:

63,5 kg: Csordás Benjámin

Nők:

70 kg: Tóth Dzsesszika