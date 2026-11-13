Európai Játékok: tizenhárom magyar szerzett kvótát kick-boxban
A hétfőn kezdődött és szombatig tartó, 41 ország 1040 sportolóját felvonultató kontinensviadalon a kiválasztott súlycsoportokban a legjobb nyolc közé jutással lehetett kiharcolni az isztambuli részvétel jogát. Ez 13 magyarnak, köztük a 2023-as Európai Játékokon aranyérmes Bálint Martinnak sikerült.
Az Európai Olimpiai Bizottság égisze alá tartozó EJ-n 2023-ban mutatkozott be a kick-box – a krakkói debütáláson a magyar kick-boxosok egy arannyal, két ezüsttel és öt bronzzal zárták szereplésüket.
A jövő júniusi multisport eseményen három szakágban, pointfightingban, full-contactban és K1-ben osztanak majd érmeket. Mindhárom szabályrendszerben három-három férfi, illetve női súlycsoportban avatnak bajnokot.
Az Európai Játékokra kvalifikált magyar kick-boxosok:
Pointfighting:
Férfiak:
63 kg: Viczián Dániel
74 kg: Bálint Martin
84 kg: Dimitrios Economo
Nők:
50 kg: Debreczeni Frida
60 kg: Hadra Bíborka
70 kg: Jancsó Lili
Full-contact:
Férfiak:
63,5 kg: Száraz Gergő
86 kg: Szachán Bolivár
Nők:
52 kg: Enyingi Sára
60 kg: Tóth Anna
70 kg: Mezei Nikolett
K1:
Férfiak:
63,5 kg: Csordás Benjámin
Nők:
70 kg: Tóth Dzsesszika