Európai Játékok: tizenhárom magyar szerzett kvótát kick-boxban

L. M., MTIL. M., MTI
2026.11.13. 12:01
null
Tizenhárom magyar sportolónak szurkolhatunk jövőre Isztambulban (Fotó: Facebook/Magyar Kick-box Szakszövetség WAKO)
Címkék
Európai Olimpiai Bizottság kick-box Európa Játékok
Tizenhárom magyar versenyző szerzett indulási jogot a jövő júniusi, isztambuli Európai Játékokra a Szkopjéban zajló kick-box Európa-bajnokságon – tájékoztatott pénteken a magyar szövetség.

A hétfőn kezdődött és szombatig tartó, 41 ország 1040 sportolóját felvonultató kontinensviadalon a kiválasztott súlycsoportokban a legjobb nyolc közé jutással lehetett kiharcolni az isztambuli részvétel jogát. Ez 13 magyarnak, köztük a 2023-as Európai Játékokon aranyérmes Bálint Martinnak sikerült.

Az Európai Olimpiai Bizottság égisze alá tartozó EJ-n 2023-ban mutatkozott be a kick-box – a krakkói debütáláson a magyar kick-boxosok egy arannyal, két ezüsttel és öt bronzzal zárták szereplésüket.

A jövő júniusi multisport eseményen három szakágban, pointfightingban, full-contactban és K1-ben osztanak majd érmeket. Mindhárom szabályrendszerben három-három férfi, illetve női súlycsoportban avatnak bajnokot.

Az Európai Játékokra kvalifikált magyar kick-boxosok:
Pointfighting:
Férfiak:
63 kg: Viczián Dániel
74 kg: Bálint Martin
84 kg: Dimitrios Economo
Nők:
50 kg: Debreczeni Frida
60 kg: Hadra Bíborka
70 kg: Jancsó Lili

Full-contact:
Férfiak:
63,5 kg: Száraz Gergő
86 kg: Szachán Bolivár
Nők:
52 kg: Enyingi Sára
60 kg: Tóth Anna
70 kg: Mezei Nikolett

K1:
Férfiak:
63,5 kg: Csordás Benjámin
Nők:
70 kg: Tóth Dzsesszika

 

Európai Olimpiai Bizottság kick-box Európa Játékok
Legfrissebb hírek

Amerikai sikerekkel hangolt a kick-box Eb-re Bálint Martin és Mason Bumba

Egyéb egyéni
2026.10.21. 14:53

A magyar női rögbiválogatott ott lehet az európai olimpiai kvalifikációs tornán

Egyéb csapat
2026.10.02. 19:25

Magyar kick-boxos vezetőket tüntetett ki a sportági világszövetség

Egyéb egyéni
2026.09.21. 17:51

A 31. Magyar Kick-box Világkupa ismét a magyarok erejét bizonyította

Egyéb egyéni
2026.08.31. 13:16

Magyarország vezeti az éremtáblázatot a budapesti kick-box vk-verseny második napja után

Egyéb egyéni
2026.08.29. 20:59

Magyar csapatarany pointfightingban a kick-box-vk nyitó napján

Egyéb egyéni
2026.08.28. 21:20

A világ egyik legrangosabb kick-box vk-versenyét rendezik a hétvégén Budapesten

Egyéb egyéni
2026.08.26. 09:08

A kick-box három szakága is ott lesz az Európai Játékokon

Egyéb egyéni
2026.07.25. 12:29