Az ETO KC szurkolói egyesülete lemond a drukkereknek biztosított kedvezményekről

Mint hétfőn beszámoltunk róla, a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata jelentős pénzügyi gondokkal küzd, ennek kapcsán a klub később közleményt tett közzé. Majd Fata Edina ügyvezető is megszólalt a témában, elárulva, hogy tényleg nincs könnyű helyzetben az ETO, amelynek legfontosabb célja a szezon befejezése, ehhez pedig fizetéscsökkentésekre van szükség. Csütörtökön a Győri ETO KSZE is közleményt adott ki, melyben egyrészt támogatásáról biztosította a klubot, másrészt jelezte, lehetőségeihez mérten igyekszik segíteni is azt.

Íme, az egyesült honlapján megjelent közlemény.

„A Győri ETO Kézilabda Szurkolók Egyesületének elnöksége a november 11-i, DVSC Skyline elleni mérkőzés előtt őszinte, nyílt és konstruktív egyeztetést folytatott a Győri Audi ETO KC vezetőségével a klub körül kialakult hírekre és a nyilvánosságra került gazdasági nehézségekre tekintettel.

Az egyeztetés során a Győri ETO KSZE elnöksége kifejezte elkötelezettségét a klub iránt, és felajánlotta, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel lemond a szurkolók számára a klub által biztosított kedvezményekről. Ennek értelmében a költségek csökkentése érdekében az egyesület a továbbiakban nem veszi igénybe a klub által a belföldi, illetve külföldi mérkőzésekre biztosított kedvezményeket.

Az, hogy klubunk, a Győri Audi ETO továbbra is a győri közösség, valamint a hazai és nemzetközi sportélet meghatározó szereplője maradhasson, mindannyiunk közös érdeke. Ezért a szurkolói egyesület a maga részéről megtette azt a kis lépést, amivel hozzájárul a kiadások csökkentéséhez. Bízunk benne, hogy jó példával tudunk elöljárni, és mindazok, akiknek módjukban áll tenni a klub jövőjéért és pénzügyi stabilitásáért, szintén hasonlóan tesznek majd.

A mostani nehéz időszakban különösen fontos, hogy megmutassuk közösségünk erejét, összetartását és a klub iránti elkötelezettségünket. Arra kérünk mindenkit, aki teheti, látogasson ki a szombati, Blomberg-Lippe elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre, ezzel is megmutatva, hogy a klub a nehéz időkben is számíthat ránk.

Most különösen fontos, hogy megmutassuk: az ETO több mint egy klub, ez egy közösség, amely a nehéz időkben sem hagyja magára a tagjait.

Hajrá, ETO!”