Kane: A rekord megdöntése nagy dolog sportágunk történetében

Harry Kane a horvátok elleni Nemzetek Ligája-meccset megelőzően a Wembley-ben megmutatta a szurkolóknak az aranylabdát (Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan és Michael Owen után ő az ötödik angol díjazott), majd kapott egy díszmezt Vilmos hercegtől, abból az alkalomból, hogy 126 mérkőzéssel ő lett az angol válogatott új rekordere, Peter Shiltont megelőzve.

Harry Kane Vilmos herceggel és az aranylabdával (Fotó: AFP)

126 - Harry Kane today becomes the record appearance holder for the England men's national team with 126 caps, overtaking goalkeeper Peter Shilton. Legend. https://t.co/OYQS1wTvFs — OptaJoe (@OptaJoe) November 12, 2026

„A rekord megdöntése nagy dolog sportágunk történetében. Ott tudni a gyermekeimet a lelátón, látva a szurkolók koreográfiáját és átélni a közönség ünneplését, minden álmot felülmúl. Ez egy fontos mérföldkő az angol labdarúgás történetében, de amint megszólal a kezdősípszó, már csak a mérkőzés és a győzelem megszerzése a legfontosabb” – idézte a BBC a találkozót követően Harry Kane-t, melyet a csatár tizenegyesből szerzett góljával nyertek meg az angolok 2–1-re (ez volt a 92. gólja a válogatottban, az NL-ben idén minden meccsen gólt szerzett, öt forduló alatt hetet).

A meccs előtti ünnepségen a 77 éves Peter Shilton is részt vett és Kane ajándékot kapott egykori tottenhames csapattársától, a horvátok aranylabdás legendájától, Luka Modrictól is.

Harry Kane és az egykori kiváló kapus, Peter Shilton (Fotó: AFP)

„Kemény csapat ellen játszottunk, amelyiknek bizonyítania kellett (a két csapat első meccsén elszenvedett 7–0-s vereség után – a szerk.), de a meccs nagy részében jól teljesítettünk. Sok labdát adtunk el, kiváltképp a saját térfelünkön, ami visszavett a lendületünkből, de így is voltak helyzeteink. A vége kicsit szoros lett, de ez egy jó győzelem, ami felkészít minket a vasárnapi meccsre” – fogalmazott Kane, utalva a világbajnok spanyolok elleni, idegenbeli találkozóra. Az már eldőlt, hogy mindkét válogatott továbbjut a 3. csoportból, a mérkőzés a csoportelsőségről dönt majd.

A spanyolok elleni meccsel kapcsolatban Kane hozzátette, tudják, hogy a szeptemberi, első meccshez képest, amikor hazai pályán 3–2-re kikaptak a spanyoloktól, jobb teljesítményre lesz szükségük.

„Vasárnap tökéletes alkalom nyílik arra, hogy megmutassuk, mit tudunk” – tette hozzá Kane.

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A-LIGA, 3. CSOPORT

Anglia–Horvátország 2–1 (Rogers 24., Kane 64. – 11-esből, ill. Sucic 59.)

Csehország–Spanyolország 0–2 (Baena 39. – 11-esből, Pubill 90+6.)

Kiállítva: Krejcí (72., Csehország)

6. forduló.

November 15., vasárnap

20.45: Horvátország–Csehország

20.45: Spanyolország–Anglia