Kane: A rekord megdöntése nagy dolog sportágunk történetében

P. K.P. K.
2026.11.13. 09:53
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AFPEzzel a képpel fogadták a szurkolók Harry Kane-t a rekordja alkalmából (Fotó: AFP)
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Anglia Horvátország Spanyolország Harry Kane
Az újdonsült aranylabdás, Harry Kane csütörtökön először léphetett pályára az angol labdarúgó-válogatottban azóta, hogy elnyerte a díjat, ráadásul a horvátok elleni volt a 126. fellépése a nemzeti csapatban, amivel az örökranglista élére került. A Wembley-ben megrendezett meccsen tizenegyesből győztes gólt szerző csatár a találkozó után értékelt.
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A másik meccsen Csehország nem bírt odahaza Spanyolországgal, amely 2–0-ra nyert ellene.

 

Harry Kane a horvátok elleni Nemzetek Ligája-meccset megelőzően a Wembley-ben megmutatta a szurkolóknak az aranylabdát (Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan és Michael Owen után ő az ötödik angol díjazott), majd kapott egy díszmezt Vilmos hercegtől, abból az alkalomból, hogy 126 mérkőzéssel ő lett az angol válogatott új rekordere, Peter Shiltont megelőzve.

Harry Kane Vilmos herceggel és az aranylabdával (Fotó: AFP)

 „A rekord megdöntése nagy dolog sportágunk történetében. Ott tudni a gyermekeimet a lelátón, látva a szurkolók koreográfiáját és átélni a közönség ünneplését, minden álmot felülmúl. Ez egy fontos mérföldkő az angol labdarúgás történetében, de amint megszólal a kezdősípszó, már csak a mérkőzés és a győzelem megszerzése a legfontosabb” – idézte a BBC a találkozót követően Harry Kane-t, melyet a csatár tizenegyesből szerzett góljával nyertek meg az angolok 2–1-re (ez volt a 92. gólja a válogatottban, az NL-ben idén minden meccsen gólt szerzett, öt forduló alatt hetet).    

A meccs előtti ünnepségen a 77 éves Peter Shilton is részt vett és Kane ajándékot kapott egykori tottenhames csapattársától, a horvátok aranylabdás legendájától, Luka Modrictól is.

England v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5
Harry Kane és az egykori kiváló kapus, Peter Shilton (Fotó: AFP)

„Kemény csapat ellen játszottunk, amelyiknek bizonyítania kellett (a két csapat első meccsén elszenvedett 7–0-s vereség után – a szerk.), de a meccs nagy részében jól teljesítettünk. Sok labdát adtunk el, kiváltképp a saját térfelünkön, ami visszavett a lendületünkből, de így is voltak helyzeteink. A vége kicsit szoros lett, de ez egy jó győzelem, ami felkészít minket a vasárnapi meccsre” – fogalmazott Kane, utalva a világbajnok spanyolok elleni,  idegenbeli találkozóra. Az már eldőlt, hogy mindkét válogatott továbbjut a 3. csoportból, a mérkőzés a csoportelsőségről dönt majd.

A spanyolok elleni meccsel kapcsolatban Kane hozzátette, tudják, hogy a szeptemberi, első meccshez képest, amikor hazai pályán 3–2-re kikaptak a spanyoloktól, jobb teljesítményre lesz szükségük.

„Vasárnap tökéletes alkalom nyílik arra, hogy megmutassuk, mit tudunk” – tette hozzá Kane.  

NEMZETEK LIGÁJA
5. FORDULÓ
A-LIGA, 3. CSOPORT
Anglia–Horvátország 2–1 (Rogers 24., Kane 64. – 11-esből, ill. Sucic 59.)
Csehország–Spanyolország 0–2 (Baena 39. – 11-esből, Pubill 90+6.)
Kiállítva: Krejcí (72., Csehország)

 

6. forduló. 
November 15., vasárnap
20.45: Horvátország–Csehország
20.45: Spanyolország–Anglia

   

Anglia Horvátország Spanyolország Harry Kane
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