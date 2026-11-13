Utolsó perces TD-vel őrizte meg rájátszásesélyeit a Commanders – videó

Az első negyedben nem született pont, pedig a hazaiak közel voltak hozzá. JJ McCarthy nagyon szép passzt adott Cam Skattebónak, aki 34 yardon keresztül nyargalt a célterület felé mielőtt a földre vitték. Dominic Zvada azonban az idény során hatodszor, negyven yardon belül először kihagyta a mezőnygólkísérletet. A második negyedben aztán már jöttek a pontok, a vendégek egy mezőnygóllal nyitottak, erre egy közel nyolcperces drive végén Skattebo egyyardos futásával válaszolt a Giants. A New York-i szurkolók nem sokáig örülhettek, a Commanders két és fél perc alatt végigment és Ben Sinnot egyyardos TD-elkapása révén 10–7-es washingtoni vezetéssel mehettek szünetre a csapatok.

A harmadik negyedben ismét egymást követő drive-okban szereztek touchdownokat a csapatok. A hazaiaknál Skattebo szerezte meg második hatpontosát, a vendégeknél pedig Jayden Daniels második TD-átadását Antonio Williams kapta el. A hajrára jöttek a hibák mindkét támadósortól. Malik Nabers fumble-jét még nem használta ki a Giants, de a vendégek sikertelen negyedik kísérletét már Isaiah Likely 66 yardos elkapása révén igen. Ráadásul Daniels az utolsó hat percben két egymást követő támadássorozatban is interceptiont dobott, de ebből nem tudta növelni előnyét a New York.

A mérkőzés utolsó két percében aztán egy 33 yardos büntetésnek köszönhetően került közelebb az ellenfél célterületéhez a Commanders, Daniels pedig kiosztotta harmadik TD-átadását, ezúttal Stefon Diggs kapott el egy 32 yardos passzt. A Gianstnek még maradt szűk egy perce, de McCarthy eladta a labdát, így nyert a Washington. 24–27

A vendégeknél Daniels 249 yarddal három touchdownnal és két interceptionnel zárt, elkapói közül Diggs emelkedett ki (hat elkapás, 83 yard, TD). JJ McCarthy 293 yardot passzolt egy-egy TD és INT kíséretében. Likely a 11 felé szálló labdából kilencet elkapott 127 yardért és egy hatpontosért, Skattebo pedig 122 yarddal és két tocuhdownnal zárt.

A Giants a vereség ellenére 5–4-es mérleggel továbbra is vezeti csoportját, a Commanders 3–5–1-re módosította mérlegét, tehát még nem kell lemondania a rájátszásról.

NFL, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

Péntek

New York Giants–Washington Commanders 24–27 (0–0, 7–10, 7–7, 7–7)

Vasárnap

15.30: Detroit Lions–New England Patriots, München (Tv: Arena4)

19.00: New Orleans Saints–Carolina Panthers

19.00: Indianapolis Colts–Miami Dolphins

19.00: Cleveland Browns–Houston Texans

19.00: Green Bay Packers–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)

19.00: Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars

19.00: New York Jets–Buffalo Bills

19.00: Atlanta Falcons–Kansas City Chiefs

22.05: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams

22.05: Las Vegas Raiders–Seattle Seahawks

22.25: Dallas Cowboys–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Baltimore Ravens–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Chicago Bears, Denver Broncos, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers