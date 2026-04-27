Légióskörkép: Kovács-gól két országban, Gazdag is betalált és egy elismerés Angliából

Légiósaink közül gólt és gólpasszt is először a tenegerentúlon szereplő magyarok jegyeztek a múlt héten. Szerdán Gazdag Dániel egy bal oldali beadásra érkezve közelről megszerezte az első gólját ebben az idényben a Columbus Crew-ban, és csapata 2–1-re győzött is a Los Angeles Galaxy ellen. A 30 éves és 30-szoros válogatott játékosnak a mostani a hatodik éve az MLS-ben, és már biztos, hogy az előzőekhez hasonlóan ez az idény sem múlik el Gazdag-gól nélkül. Sallói Dániel pedig ezúttal a gólpasszai számát gyarapította a Torontóban Gazdag előző csapata, a Philadelphia elleni 3–3-as döntetlen alkalmával. Sallóinak három gól mellett ez volt a második előkészítése ebben az idényben, amelyből gól született.

Pénteken a 19 éves Kovács Bendegúz a 14. holland másodosztályú meccsén megszerezte a nyolcadik gólját egy kapusról kipattanó labdából a Roda ellen 2–0-ra megnyert meccsen (az első gólt pedig úgy szerezte az AZ II, hogy Kovács lövését blokkolták a védők, és a lepattanóból talált be a csapattárs), egy nappal azután, hogy a Go Ahead Eagles elleni 0–0-s meccsen a 74. percben csereként beállva az AZ első csapatában bemutatkozott a holland élvonalban is. A holland másodosztály egyébként a Jong AZ számára befejeződött, Kovácsék a 17. helyen zártak a húszcsapatos bajnokságban (a csatár előző klubja, az Ajax második csapata végzett a 20. helyen), így ebben az idényben felnőttek között már csak a holland első osztályban léphet pályára a magyar támadó.

Szombaton a szlovák Niké Liga alsóházi rájátszásában a Kassában szerezte meg idénybeli hetedik bajnoki gólját (hat gólpassz mellett) Kovács Mátyás az MFK Ruzomberok (Rózsahegy) ellen 3–1-re megnyert meccsen: egy balról középre passzolt labdát lőtt közvetlen közelről a kapuba.

Fontos hír még a múlt hétről, hogy az angol másodosztályú West Bromwich Albionban a társak és a szurkolók a 30-szoros magyar válogatott Callum Stylest választották meg az idény legjobbjának a csapatból. A szurkolók több mint a fele, míg a labdarúgók több mint 90 százaléka látta őt a legjobbnak. A klubjában balhátvédként szereplő játékos csapata idénybeli 45 bajnoki meccséből 44 találkozón lépett pályára és a legtöbb mérkőzést végig is játszotta. A múlt héten a Watford ellen 3–0-ra megnyert meccsen, majd az Ipswich elleni 0–0 alkalmával is végig a pályán volt. A WBA-val kapcsolatos hír, hogy a a múlt héten két pontot levontak a klubtól pénzügyi szabálytalanság miatt, de a 21. helyen álló csapat így is biztosan bennmarad a Championshipben, hiszen egy fordulóval az idény vége előtt négy pont az előnye a 22., már kieső Oxforddal szemben (Tóth Balázs csapata, a 20. Blackburn is bebiztosította a bennmaradását).

Callum Styles kapta az idény legjobbjának járó elismerést a WBA-nál (Fotó: Getty Images)

Említést érdemel, hogy Törökországban a Galatasaray Sallai Rolanddal a kezdőcsapatban győzött 3–0-ra a Fenerbahce elleni rangadón, így három fordulóval az idény vége előtt hét pontra növelte az előnyét a tabellán a 2. helyen álló városi riválissal szemben, tehát a következő fordulóban akár be is biztosíthatja a Galata a címvédését. A válogatott szempontjából fontos hír még, hogy Ausztriában az elmúlt hetekben sérüléssel bajlódó Redzic Damir négymeccses kihagyás után visszatért a Red Bull Salzburgba, a Bolla Bendegúzék (Rapid Wien) elleni vasárnapi, 1–0-ra elveszített rangadón a 84. percben állt be csereként (a hét közben a Hartberg ellen 11-est hibázó Bolla végig a pályán volt).

A KÜLFÖLDI ÉLVONALBAN VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN FUTBALLOZÓ MAGYAR LÉGIÓSOK, ILL. MAGYAR VÁLOGATOTT VAGY U-VÁLOGATOTT JÁTÉKOSOK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

ÁPRILIS 20., HÉTFŐ

–

ÁPRILIS 21., KEDD

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Coventry City–Portsmouth 5–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt a keret tagja.

West Bromwich Albion–Watford 3–0

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

AUSZTRIA

Bundesliga, alsóház

Ried–Grazer AK 2–1

GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt a keret tagja.

ÁPRILIS 22., SZERDA

ANGLIA

Premier League

Bournemouth–Leeds United 2–2

Bournemouth: Tóth Alex a 91. percben állt be.

Championship (II. osztály)

Sheffield United–Blackburn Rovers 1–3

Blackburn: Tóth Balázs védte a kaput.

AUSZTRIA

Bundesliga, felsőház

Red Bull Salzburg–Austria Wien 3–1

Salzburg: Redzic Damir sérült.

Rapid Wien–Hartberg 0–2

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, kihagyott egy tizenegyest.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, alapszakasz

Toronto FC–Philadelphia Union 3–3

Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, a 16. percben sárga lapot kapott, az 56. percben gólpasszt adott.

Columbus Crew–Los Angeles Galaxy 2–1

Columbus: Gazdag Dániel kezdőként 73 percet játszott, a 40. percben gólt szerzett.

Real Salt Lake–Inter Miami 0–2

Miami: Pintér Dániel csere volt, nem lépett pályára.

SZERBIA

Szuperliga, felsőház

Vojvodina–Partizan Beograd 0–0

Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, felsőház

Nagyszombat–Dunaszerdahely 2–1

Dunaszerdahely: Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.

II. Liga (másodosztály)

Somorja–Liptószentmiklós 1–1

Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Török Kupa, negyeddöntő

Galatasaray–Genclerbirligi 0–2

Galatasaray: Sallai Roland a 69. percben lépett pályára.

ÁPRILIS 23., CSÜTÖRTÖK

BELGIUM

Osztályozó az élvonalba jutásért, elődöntő, 1. mérkőzés

Lommel SK–RFC Liege 3–0

Lommel: Vancsa Zalán a 70. percben állt be.

HOLLANDIA

Eredivisie

Go Ahead Eagles–AZ Alkmaar 0–0

AZ: Kovács Bendegúz a 74. percben állt be.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály), felsőház

FC Bihor–Sepsi OSK 3–2

Sepsi: Sigér Dávid sérült.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

Degerfors–AIK 2–1

AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

SZERBIA

Szuperliga, alsóház

Szpartak Szabadka–Topolya 1–4

Szpartak: Holender Filip kispados volt.

Topolya: Mezei Szabolcs kezdett, a 61. percben lecserélték.

ÁPRILIS 24., PÉNTEK

HOLLANDIA

Eerste Divisie (II. osztály)

AZ II– Roda 2–0

AZ: Kovács Bendegúz kezdett, a 49. percben gólt szerzett, a 62. percben lecserélték.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Zaglebie Lubin–Termalica Nieciecza 1–2

Zaglebie Lubin: Szabó Levente kezdett, a 77. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

RB Leipzig–Union Berlin 3–1

Leipzig: Gulácsi Péter kispados volt, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

Union: Schäfer András kezdett, a 83. percben lecserélték.

ROMÁNIA

Superliga, alsóház

Hermannstadt–Csíkszereda 0–0

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs kispados volt, nem cserélték be, Eppel Márton kezdett, a 80. percben lecserélték, Hegedűs János kispados volt, Kleinheisler László sérült, Nagy Zoárd a 80. percben állt be csereként, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szalay Szabolcs a szünetben állt be, Tajti Mátyás a 70. percben állt be, Végh Bence kezdett, a 70. percbnen lecserélték.

ÁPRILIS 25., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Liverpool–Crystal Palace 3–1

Liverpool: Kerkez Milos csereként állt be a 87. percben, Pécsi Ármin kispados volt, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést.

Championship (II. osztály)

West Bromwich Albion–Ipswich Town 0–0

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

Stoke City–Portsmouth 1–3

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt kerettag.

AUSZTRIA

Bundesliga, alsóház

Wolfsberger AC–Grazer AK 1–0

GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt kerettag.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Slavia Praha–Sigma Olomouc 2–1

Sigma: Baráth Péter kezdett, a 86. percben lecserélték.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, alapszakasz

Toronto FC–Atlanta United 1–2

Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést.

Inter Miami–New England Revolution 1–1

Miami: Pintér Dániel csere volt, nem lépett pályára

Columbus Crew–Philadelphia Union 2–0

Columbus: Gazdag Dániel a 70. percben lépett pályára csereként

IZRAEL

Ligat ha’Al, felsőház

Hapoel Petah Tikva–Hapoel Tel-Aviv 0–1

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdett, a 65. percben lecserélték.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Cracovia–Pogon Szczecin 1–1

Pogon: Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt kerettag, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Wolfsburg–Mönchengladbach 0–0

Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt kerettag.

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Holstein Kiel 0–1

Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Catanzaro–Spezia 4–2

Spezia: Nagy Ádám kezdett, a 67. percben lecserélték.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Vitoria Guimaraes–Rio Ave 2–0

Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdőként 78 percet játszott.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály), felsőház

Steaua–Corvinul 1–3

Steaua: Huszti András nem volt a keretben.

Alsóház

CSM Slatina–ASA Marosvásárhely 0–0

Marosvásárhely: Demeter Zsombor kezdett, Major Sámuel kezdett, a szünetben lecserélték.

Afumati–Olimpia Szatmárnémeti 1–3

Szatmárnémeti: Vida Krisztopher kezdett.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, felsőház

Dunaszerdahely–Zsolna 3–1

Dunaszerdahely: Tuboly Máté eltiltás miatt nem volt a keretben.

Zsolna: Szánthó Regő kezdett, az 56. percben lecserélték.

Alsóház

Kassa–Rózsahegy 3–1

Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 13. percben gólt szerzett, a 61. percben lecserélték.

Komárom–Szakolca 0–2

Komárom: Szűcs Patrik kezdett, az 52. percben sárga lapot kapott, az 57. percben lecserélték.

II. Liga (másodosztály)

Vágbeszterce–Somorja 1–1

Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

Nafta Lendva–NK Bistrica 2–1

Nafta: Bakti Balázs végigjátszotta a mérkőzést, az 55. percben sárga lapot kapott, Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel kispados volt, nem cserélték be, Németh Ervin kispados volt, nem cserélték be.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kayserispor–Rizespor 2–0

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.

ÁPRILIS 26., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga, felsőház

Rapid Wien–Red Bull Salzburg 1–0

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

Salzburg: Redzic Damir csereként állt be a 74. percben.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Le Havre–Metz 4–4

Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–Dundee FC 3–0

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.

SPANYOLORSZÁG

Segunda Division (II. osztály)

Leganés–FC Andorra 0–4

Andorra: Yaakobishvili Áron kispados volt, nem cserélték be.

SZERBIA

Szuperliga, felsőház

Vojvodina–Zseljeznicsar 0–0

Vojvodina: Szűcs Kornél végig a pályán volt.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Genclerbirligi–Kocaelispor 1–0

Kocaelispor: Balogh Botond sérülés miatt nem volt kerettag.

Galatasaray–Fenerbahce 3–0

Galatasaray: Sallai Roland kezdett, a 85. percben cserélték le.

ÁPRILIS 27., HÉTFŐ

BELGIUM

Osztályozó az élvonalba jutásért, elődöntő, visszavágó

20.30: RFC Liege–Lommel SK

Lommel: Vancsa Zalán

CIPRUS

Cyprus League, alsóház

18.00: AEL Limassol–Anorthoszisz

Anorthoszisz: Kiss Tamás

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

19.00: AIK–Malmö

AIK: Csongvai Áron

SZERBIA

Szuperliga, alsóház

18.00: Radnicski 1923–Szpartak Szabadka

Szpartak: Holender Filip

20.00: Topolya–Mladoszt

Topolya: Mezei Szabolcs