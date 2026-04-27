Légióskörkép: Kovács-gól két országban, Gazdag is betalált és egy elismerés Angliából
Légiósaink közül gólt és gólpasszt is először a tenegerentúlon szereplő magyarok jegyeztek a múlt héten. Szerdán Gazdag Dániel egy bal oldali beadásra érkezve közelről megszerezte az első gólját ebben az idényben a Columbus Crew-ban, és csapata 2–1-re győzött is a Los Angeles Galaxy ellen. A 30 éves és 30-szoros válogatott játékosnak a mostani a hatodik éve az MLS-ben, és már biztos, hogy az előzőekhez hasonlóan ez az idény sem múlik el Gazdag-gól nélkül. Sallói Dániel pedig ezúttal a gólpasszai számát gyarapította a Torontóban Gazdag előző csapata, a Philadelphia elleni 3–3-as döntetlen alkalmával. Sallóinak három gól mellett ez volt a második előkészítése ebben az idényben, amelyből gól született.
GAZDAG DÁNIEL IDÉNYBELI ELSŐ GÓLJA
SALLÓI DÁNIEL GÓLPASSZA
Pénteken a 19 éves Kovács Bendegúz a 14. holland másodosztályú meccsén megszerezte a nyolcadik gólját egy kapusról kipattanó labdából a Roda ellen 2–0-ra megnyert meccsen (az első gólt pedig úgy szerezte az AZ II, hogy Kovács lövését blokkolták a védők, és a lepattanóból talált be a csapattárs), egy nappal azután, hogy a Go Ahead Eagles elleni 0–0-s meccsen a 74. percben csereként beállva az AZ első csapatában bemutatkozott a holland élvonalban is. A holland másodosztály egyébként a Jong AZ számára befejeződött, Kovácsék a 17. helyen zártak a húszcsapatos bajnokságban (a csatár előző klubja, az Ajax második csapata végzett a 20. helyen), így ebben az idényben felnőttek között már csak a holland első osztályban léphet pályára a magyar támadó.
KOVÁCS BENDEGÚZ GÓLJA A RODA ELLEN
Szombaton a szlovák Niké Liga alsóházi rájátszásában a Kassában szerezte meg idénybeli hetedik bajnoki gólját (hat gólpassz mellett) Kovács Mátyás az MFK Ruzomberok (Rózsahegy) ellen 3–1-re megnyert meccsen: egy balról középre passzolt labdát lőtt közvetlen közelről a kapuba.
KOVÁCS MÁTYÁS GÓLJA KASSÁRÓL
Fontos hír még a múlt hétről, hogy az angol másodosztályú West Bromwich Albionban a társak és a szurkolók a 30-szoros magyar válogatott Callum Stylest választották meg az idény legjobbjának a csapatból. A szurkolók több mint a fele, míg a labdarúgók több mint 90 százaléka látta őt a legjobbnak. A klubjában balhátvédként szereplő játékos csapata idénybeli 45 bajnoki meccséből 44 találkozón lépett pályára és a legtöbb mérkőzést végig is játszotta. A múlt héten a Watford ellen 3–0-ra megnyert meccsen, majd az Ipswich elleni 0–0 alkalmával is végig a pályán volt. A WBA-val kapcsolatos hír, hogy a a múlt héten két pontot levontak a klubtól pénzügyi szabálytalanság miatt, de a 21. helyen álló csapat így is biztosan bennmarad a Championshipben, hiszen egy fordulóval az idény vége előtt négy pont az előnye a 22., már kieső Oxforddal szemben (Tóth Balázs csapata, a 20. Blackburn is bebiztosította a bennmaradását).
Említést érdemel, hogy Törökországban a Galatasaray Sallai Rolanddal a kezdőcsapatban győzött 3–0-ra a Fenerbahce elleni rangadón, így három fordulóval az idény vége előtt hét pontra növelte az előnyét a tabellán a 2. helyen álló városi riválissal szemben, tehát a következő fordulóban akár be is biztosíthatja a Galata a címvédését. A válogatott szempontjából fontos hír még, hogy Ausztriában az elmúlt hetekben sérüléssel bajlódó Redzic Damir négymeccses kihagyás után visszatért a Red Bull Salzburgba, a Bolla Bendegúzék (Rapid Wien) elleni vasárnapi, 1–0-ra elveszített rangadón a 84. percben állt be csereként (a hét közben a Hartberg ellen 11-est hibázó Bolla végig a pályán volt).
A KÜLFÖLDI ÉLVONALBAN VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN FUTBALLOZÓ MAGYAR LÉGIÓSOK, ILL. MAGYAR VÁLOGATOTT VAGY U-VÁLOGATOTT JÁTÉKOSOK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
ÁPRILIS 20., HÉTFŐ
–
ÁPRILIS 21., KEDD
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Coventry City–Portsmouth 5–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt a keret tagja.
West Bromwich Albion–Watford 3–0
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
AUSZTRIA
Bundesliga, alsóház
Ried–Grazer AK 2–1
GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt a keret tagja.
ÁPRILIS 22., SZERDA
ANGLIA
Premier League
Bournemouth–Leeds United 2–2
Bournemouth: Tóth Alex a 91. percben állt be.
Championship (II. osztály)
Sheffield United–Blackburn Rovers 1–3
Blackburn: Tóth Balázs védte a kaput.
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
Red Bull Salzburg–Austria Wien 3–1
Salzburg: Redzic Damir sérült.
Rapid Wien–Hartberg 0–2
Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, kihagyott egy tizenegyest.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Toronto FC–Philadelphia Union 3–3
Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, a 16. percben sárga lapot kapott, az 56. percben gólpasszt adott.
Columbus Crew–Los Angeles Galaxy 2–1
Columbus: Gazdag Dániel kezdőként 73 percet játszott, a 40. percben gólt szerzett.
Real Salt Lake–Inter Miami 0–2
Miami: Pintér Dániel csere volt, nem lépett pályára.
SZERBIA
Szuperliga, felsőház
Vojvodina–Partizan Beograd 0–0
Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
Nagyszombat–Dunaszerdahely 2–1
Dunaszerdahely: Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.
II. Liga (másodosztály)
Somorja–Liptószentmiklós 1–1
Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést.
TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, negyeddöntő
Galatasaray–Genclerbirligi 0–2
Galatasaray: Sallai Roland a 69. percben lépett pályára.
ÁPRILIS 23., CSÜTÖRTÖK
BELGIUM
Osztályozó az élvonalba jutásért, elődöntő, 1. mérkőzés
Lommel SK–RFC Liege 3–0
Lommel: Vancsa Zalán a 70. percben állt be.
HOLLANDIA
Eredivisie
Go Ahead Eagles–AZ Alkmaar 0–0
AZ: Kovács Bendegúz a 74. percben állt be.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
FC Bihor–Sepsi OSK 3–2
Sepsi: Sigér Dávid sérült.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
Degerfors–AIK 2–1
AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.
SZERBIA
Szuperliga, alsóház
Szpartak Szabadka–Topolya 1–4
Szpartak: Holender Filip kispados volt.
Topolya: Mezei Szabolcs kezdett, a 61. percben lecserélték.
ÁPRILIS 24., PÉNTEK
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
AZ II– Roda 2–0
AZ: Kovács Bendegúz kezdett, a 49. percben gólt szerzett, a 62. percben lecserélték.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Zaglebie Lubin–Termalica Nieciecza 1–2
Zaglebie Lubin: Szabó Levente kezdett, a 77. percben lecserélték.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
RB Leipzig–Union Berlin 3–1
Leipzig: Gulácsi Péter kispados volt, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
Union: Schäfer András kezdett, a 83. percben lecserélték.
ROMÁNIA
Superliga, alsóház
Hermannstadt–Csíkszereda 0–0
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs kispados volt, nem cserélték be, Eppel Márton kezdett, a 80. percben lecserélték, Hegedűs János kispados volt, Kleinheisler László sérült, Nagy Zoárd a 80. percben állt be csereként, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szalay Szabolcs a szünetben állt be, Tajti Mátyás a 70. percben állt be, Végh Bence kezdett, a 70. percbnen lecserélték.
ÁPRILIS 25., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Liverpool–Crystal Palace 3–1
Liverpool: Kerkez Milos csereként állt be a 87. percben, Pécsi Ármin kispados volt, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést.
Championship (II. osztály)
West Bromwich Albion–Ipswich Town 0–0
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
Stoke City–Portsmouth 1–3
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt kerettag.
AUSZTRIA
Bundesliga, alsóház
Wolfsberger AC–Grazer AK 1–0
GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt kerettag.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Slavia Praha–Sigma Olomouc 2–1
Sigma: Baráth Péter kezdett, a 86. percben lecserélték.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Toronto FC–Atlanta United 1–2
Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést.
Inter Miami–New England Revolution 1–1
Miami: Pintér Dániel csere volt, nem lépett pályára
Columbus Crew–Philadelphia Union 2–0
Columbus: Gazdag Dániel a 70. percben lépett pályára csereként
IZRAEL
Ligat ha’Al, felsőház
Hapoel Petah Tikva–Hapoel Tel-Aviv 0–1
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdett, a 65. percben lecserélték.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Cracovia–Pogon Szczecin 1–1
Pogon: Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt kerettag, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Wolfsburg–Mönchengladbach 0–0
Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt kerettag.
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha BSC–Holstein Kiel 0–1
Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Catanzaro–Spezia 4–2
Spezia: Nagy Ádám kezdett, a 67. percben lecserélték.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Vitoria Guimaraes–Rio Ave 2–0
Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdőként 78 percet játszott.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
Steaua–Corvinul 1–3
Steaua: Huszti András nem volt a keretben.
Alsóház
CSM Slatina–ASA Marosvásárhely 0–0
Marosvásárhely: Demeter Zsombor kezdett, Major Sámuel kezdett, a szünetben lecserélték.
Afumati–Olimpia Szatmárnémeti 1–3
Szatmárnémeti: Vida Krisztopher kezdett.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
Dunaszerdahely–Zsolna 3–1
Dunaszerdahely: Tuboly Máté eltiltás miatt nem volt a keretben.
Zsolna: Szánthó Regő kezdett, az 56. percben lecserélték.
Alsóház
Kassa–Rózsahegy 3–1
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 13. percben gólt szerzett, a 61. percben lecserélték.
Komárom–Szakolca 0–2
Komárom: Szűcs Patrik kezdett, az 52. percben sárga lapot kapott, az 57. percben lecserélték.
II. Liga (másodosztály)
Vágbeszterce–Somorja 1–1
Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
Nafta Lendva–NK Bistrica 2–1
Nafta: Bakti Balázs végigjátszotta a mérkőzést, az 55. percben sárga lapot kapott, Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel kispados volt, nem cserélték be, Németh Ervin kispados volt, nem cserélték be.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kayserispor–Rizespor 2–0
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.
ÁPRILIS 26., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
Rapid Wien–Red Bull Salzburg 1–0
Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.
Salzburg: Redzic Damir csereként állt be a 74. percben.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Le Havre–Metz 4–4
Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.
SKÓCIA
Premiership
Dundee United–Dundee FC 3–0
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
Leganés–FC Andorra 0–4
Andorra: Yaakobishvili Áron kispados volt, nem cserélték be.
SZERBIA
Szuperliga, felsőház
Vojvodina–Zseljeznicsar 0–0
Vojvodina: Szűcs Kornél végig a pályán volt.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Genclerbirligi–Kocaelispor 1–0
Kocaelispor: Balogh Botond sérülés miatt nem volt kerettag.
Galatasaray–Fenerbahce 3–0
Galatasaray: Sallai Roland kezdett, a 85. percben cserélték le.
ÁPRILIS 27., HÉTFŐ
BELGIUM
Osztályozó az élvonalba jutásért, elődöntő, visszavágó
20.30: RFC Liege–Lommel SK
Lommel: Vancsa Zalán
CIPRUS
Cyprus League, alsóház
18.00: AEL Limassol–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.00: AIK–Malmö
AIK: Csongvai Áron
SZERBIA
Szuperliga, alsóház
18.00: Radnicski 1923–Szpartak Szabadka
Szpartak: Holender Filip
20.00: Topolya–Mladoszt
Topolya: Mezei Szabolcs