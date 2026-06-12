Nemzeti Sportrádió

Kajak-kenu Eb: Juhász és Kőhalmi is döntős 1000 méteren

K. Zs.K. Zs.
2026.06.12. 10:50
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Kőhalmi Emese (Fotó: Kovács Péter)
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kajak-kenu kajak-kenu Eb Juhász István Kőhalmi Emese
A kenus Juhász István és a kajakos Kőhalmi Emese is sikerrel vette a pénteki középfutamot, ezzel bejutott a döntőbe a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló, olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon. Mindkét magyarnak az első három között kellett célba érkeznie ahhoz, hogy a szombati fináléban is vízre szállhasson.

Az Atomerőmű SE 21 éves kenusa, Juhász István nagyszerűen versenyezett az egyes olimpiai számban, 1000 méteren. Akárcsak a csütörtöki előfutamában, ezúttal is jól kezdett, az 500 méteres ellenőrzőpontnál a moldovai Szergej Tarnovszki mögött másodikként haladt át, majd kissé visszaesett, de később kiderült, csak azért, hogy az utolsó kétszáz méterbe mindent beleadhasson. Nyolcszáznál még, amikor a negyedik helyen lapátolt, úgy tűnt, lemarad a továbbjutásról, de aztán parádés hajrával felzárkózott, és a spanyol Pablo Crespo, valamint Tarnovszki mögött megszerezte a döntőt érő harmadik helyet.

A női kajak egyesek 1000 méteres számában, amely nem szerepel az ötkarikás játékok programjában, és amelyben tavaly Csikós Zsóka nyert, most a 2024-ben világbajnok Kőhalmi Emese képviseli a magyar színeket. A Kovács Katalin Akadémia 24 éves versenyzőjét egy nappal korábban, az előfutamban meglepte belga riválisa, s második helye akkor középdöntős folytatást jelentett, de aztán a második pályáján javított. A német Caroline Heuser, az orosz Julija Babasinszkaja és Kőhalmi hármasa már a rajt után kivált a mezőnyből, és szinte teljesen együtt tette meg a távot. A végén német, magyar, orosz volt a befutási sorrend, s a trió mindhárom tagja magabiztosan lépett tovább a legjobb kilenc közé.

Később, a nap folyamán még három magyar kajakos egység lesz érdekelt a középfutamokban: Varga Ádám 500 méteren (16.20), az Ujfalvi Laura, Csikós Zsóka (17.40) és a Kurucz Levente, Fodor Bence (17.55) duó 500 méteren próbál bejutni a szombati döntőbe.

Később
16.00: középfutamok
Szombat
11.30 és 15.30: döntők
Vasárnap
10.00 és 15.30: döntők

(MTI)

 

 

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