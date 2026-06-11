Nemzeti Sportrádió

Farkas Timót az AZ Alkmaarhoz szerződött – hivatalos

R. P.R. P.
2026.06.11. 18:11
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Fotó: AZ Alkmaar
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Igaznak bizonyultak a Nemzeti Sport információi, az AZ Alkmaar a hivatalos honlapján bejelentette, hogy szerződtette Farkas Timótot. Az U16-os magyar válogatott támadó három évre írt alá a holland labdarúgócsapathoz.

 

„Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek mondta Farkas Timót a klub honlapján. Ez az első profi szerződésem. A lehető legjobb támadójátékossá szeretnék fejlődni, és sok gólt szeretnék szerezni. Erős vagyok a levegőben, jól megy a fejelés, ez az egyik legnagyobb fegyverem. Ugyanakkor mindkét lábamat használom, mindkettővel tudok gólokat szerezni a különböző helyzetekből.”

„Timótra a megfigyelőrendszerünkön keresztül figyeltünk fel – mondta az ifjúsági játékosokért felelős Paul Brandenburg. – Több nagy klub is figyelte őt. Egy hétig edzett nálunk, és több szempontból is meggyőző volt. Megmutattuk neki a képzési rendszerünket, és ez vezetett a szerződéskötéshez. Timót technikailag képzett, tökéletesen használja ki a helyzeteit, kiválóan fejel – ez remek kombináció egy középcsatárnak. Ezért nagyon hálásak vagyunk a Mészöly Focisulinak a közreműködéséért a szerződés létrejöttében.”

A Mészöly Focisuliban 212 meccsen 239 gólt szerző támadó teljesítménye a külföldi megfigyelők érdeklődését is felkeltette, ennek köszönhető a mostani szerződés. Korábban Kovács Bendegúz is ide szerződött, így ismerős arccal is találkozhat.

A 186 centiméter magas Farkas Timót játékát a szakemberek leginkább Varga Barnabáséhoz hasonlítják.

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A 16 éves Farkas Timót Hollandiában folytathatja a pályafutását, hamarosan be is jelenthetik a szerződtetését.

 

 

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