Még az első világbajnoki meccs előtt meghosszabbították az ausztrál kapitány szerződését
Az Ausztrál Labdarúgó-szövetség (Football Australia) a hivatalos felületein számolt be Tony Popovic szövetségi kapitány szerződéshosszabbításáról.
Tony Popovic 2024 szeptemberében vette át az ausztrál válogatott irányítását, játékosként ott volt a 2006-os vb-n szereplő csapatban.
Az 52 éves szakember csapata vasárnap 6 órakor kezdi meg szereplését a vb-n, ellenfele Törökország lesz.
Popovic új megállapodása a 2027-es Ázsia-kupáig érvényes.
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