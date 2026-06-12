Még az első világbajnoki meccs előtt meghosszabbították az ausztrál kapitány szerződését

Tony Popovic 2024 szeptemberében vette át az ausztrál válogatott irányítását, játékosként ott volt a 2006-os vb-n szereplő csapatban.

Az 52 éves szakember csapata vasárnap 6 órakor kezdi meg szereplését a vb-n, ellenfele Törökország lesz.

Popovic új megállapodása a 2027-es Ázsia-kupáig érvényes.