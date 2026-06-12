Nemzeti Sportrádió

Még az első világbajnoki meccs előtt meghosszabbították az ausztrál kapitány szerződését

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.12. 11:18
Tony Popovic szerződését már a törökök elleni meccs előtt meghosszabbították (Fotó: Getty Images)
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Az Ausztrál Labdarúgó-szövetség (Football Australia) a hivatalos felületein számolt be Tony Popovic szövetségi kapitány szerződéshosszabbításáról.

Tony Popovic 2024 szeptemberében vette át az ausztrál válogatott irányítását, játékosként ott volt a 2006-os vb-n szereplő csapatban.

Az 52 éves szakember csapata vasárnap 6 órakor kezdi meg szereplését a vb-n, ellenfele Törökország lesz.

Popovic új megállapodása a 2027-es Ázsia-kupáig érvényes.

 

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