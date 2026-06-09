Június 27-én jön az ország kedvenc vízifutama, a MOL Balaton-Átevezés!

A jelszó idén sem változott: EVEZD LE KERESZTBE! Mindegy, hogy először, másodszor vagy akár kilencedszer, az érzést megunni lehetetlen. Ráadásul az Átevezés egy egyedülálló lehetőség, hogy a kajak-kenu sport olyan legendás alakjainak társaságában szálljunk vízre, mint a háromszoros olimpiai bajnok Kovács Katalin, a háromszoros olimpiai ezüstérmes Szabó Szilvia és a háromszoros olimpiai bajnok Storcz Botond, akik idén is velünk tartanak.

Táv és útvonal

A MOL Balaton-Átevezés idén is a már jól megszokott Zamárdi-Tihany-Zamárdi nyolc kilométeres távot jelenti. Az indulók a Zamárdi Szabadstrandról vágnak neki a kihívásnak. A Tihanyi-félsziget felé haladva többek között a Tihanyi Apátság látványa nyújt egyedülálló élményt. Féltávnál a vízen elhelyezett fordulókapun áthaladva, vissza a Szabadstrandra vesszük az irányt, majd a célkapun áthaladva ér véget a kaland, amely az egyedi befutóérem átvételével válik teljessé.

Hol nevezhetek? Mivel evezhetek?

A részvételt a balatonatevezes.hu oldalon lehet bebiztosítani online egészen június 24-ig. Természetesen nem szeretnénk, ha bárki lemaradna, így azok, akik csak az utolsó pillanatban döntenek az indulás mellett, esemény napján a helyszínen is tudnak még nevezni. Fontos, hogy a nevezés csak és kizárólag a nevezési díj befizetésével válik véglegessé!

Ahogy az elmúlt években, úgy ezúttal is bárki – egyedül, párosban, vagy akár nagyobb csapatban –, bármilyen kézzel hajtott vízi járművel – kajakkal, kenuval, SUP-pal, sárkányhajóval sőt még egy gumicsónakkal is – teljesítheti a távot. Természetesen minden célbaérkezőnek jár a megérdemelt befutóérem, ugyanakkor az időeredményeket is figyeljük, hiszen kategóriánként a három legjobb egységet külön is díjazzuk.

Egészségmegőrzés, környezettudatosság és fesztiválélmény a parton

Bár a lényeg a vízen történik, a parton sem fogunk unatkozni. Az aktív kikapcsolódás megteremtése mellett ugyanis kiemelt célunk a közösségépítés, az egészségmegőrzésre és a környezettudatosságra ösztönzés, ezért a Zamárdi Szabadstrand területén egész nap különféle aktivitások, extra programok várják nemcsak az átevezőket, de kísérőiket is.

Névadó szponzorunk, a MOL kiemelt jelenléttel várja a vendégeket: a MOL Fresh Corner fantasztikus kínálata mellett a Fonte frissítői is hozzájárulnak a feltöltődéshez. A fenntarthatóság jegyében ismét velünk lesz a MOHU, amely palackvisszaváltó automatával járul hozzá az esemény környezettudatosságához.

Az egészségtudatosság jegyében a La Roche-Posay ingyenes melanómaszűréssel és tanácsadással készül. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játékos, edukatív aktivitásokkal, míg a Vöröskereszt véradó ponttal várja az érdeklődőket.

A SUP szerelmesei találkozhatnak a Thomas Breitlinggel, amely a rendezvény hivatalos SUP-deszka beszállítójaként is jelen lesz. A Sportoló Nemzet Program interaktív kitelepüléssel, benne kosárpalánkkal, cornhole játékkal, ajándékokkal és közösségi aktivitásokkal színesíti a rendezvény hangulatát.

Médiapartnerünk a Nemzeti Sport különdíjjal jutalmazza majd a 123-as számú indulót.

Informálódj, nevezz és evezz!

A MOL Balaton-Átevezéssel kapcsolatos minden fontos információ megtalálható a balatonatevezes.hu honlapon, de érdemes bekövetni az esemény hivatalos Facebook és Instagram oldalát is.

Legyen szó családi kikapcsolódásról, baráti kihívásról vagy sportos nyári kalandról, a MOL Balaton-Átevezés idén is felejthetetlen élményt kínál minden korosztály számára. Találkozzunk június 27-én Zamárdiban!

A MOL Balaton-Átevezés kiemelt médiapartnere a Nemzeti Sport!