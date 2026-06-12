ETO: Dunaszerdahelyről érkezhet a sportigazgató; Ancelottival is dolgozott együtt a leendő erőnléti edző – NS-infó
Házon belül oldja meg az ETO a sportigazgató-kérdést? Volt már rá példa, hogy a multiklubmodellben működő DAC és ETO FC játékos, edző vagy sportvezető esetében együttműködött, elég csak a közelmúltból Borbély Balázs, Csinger Márk, Vitális Milán, Tuboly Máté vagy Samsindin Ouro csereberéjére gondolni. A csallóközi együttesnél 2023 óta dolgozik sportkoordinátorként Csordás Szabolcs, s több forrásból is úgy értesültünk, hogy többek között a 34 éves szakemberrel is tárgyal a bajnokcsapat arról, hogy betöltse a Steven Vanharen távozása miatt keletkező űrt a sportigazgatói poszton. A klubot megkerestük, de nem kommentálták a szóbeszédet.
A szegedi születésű Csordás Szabolcsról lapunk április 18-i Képes Sport mellékletében jelent meg terjedelmes anyag, amelyben játékos-pályafutásáról (az NB I-ben is bemutatkozott, de főként a másodosztályban futballozott, és 26 évesen visszavonult), a Vasasnál játékosmegfigyelőként és videóelemzőként betöltött szerepéről, majd 2019-től csaknem hat éven át tartó felcsúti időszakáról is beszélt. A Puskás Akadémiánál, s később a Dunaszerdahelynél is az utánpótlásban kapott fontos szerepet, fő feladatai közé tartozott a fiatalok ificsapatokból a felnőttfutballba történő átvezetése, a stratégiai döntéshozatal vagy a játékosmegfigyelés.
Stefán Pánik erőnléti edző Borbély Balázzsal együtt távozott a Ferencvároshoz, a helyére – úgy tudjuk – megtalálta a pótlást az ETO. A korábban Kispesten és Tatabányán is dolgozó, aztán Carlo Ancelotti több stábjában (Bayern München, Napoli, Everton) is helyet kapó 37 éves Luca Guerra lehet a befutó.