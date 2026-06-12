ETO: Dunaszerdahelyről érkezhet a sportigazgató; Ancelottival is dolgozott együtt a leendő erőnléti edző – NS-infó

A szegedi születésű Csordás Szabolcsról lapunk április 18-i Képes Sport mellékletében jelent meg terjedelmes anyag, amelyben játékos-pályafutásáról (az NB I-ben is bemutatkozott, de főként a másodosztályban futballozott, és 26 évesen visszavonult), a Vasasnál játékosmegfigyelőként és videóelemzőként betöltött szerepéről, majd 2019-től csaknem hat éven át tartó felcsúti időszakáról is beszélt. A Puskás Akadémiánál, s később a Dunaszerdahelynél is az utánpótlásban kapott fontos szerepet, fő feladatai közé tartozott a fiatalok ificsapatokból a felnőttfutballba történő átvezetése, a stratégiai döntéshozatal vagy a játékosmegfigyelés.

Stefán Pánik erőnléti edző Borbély Balázzsal együtt távozott a Ferencvároshoz, a helyére – úgy tudjuk – megtalálta a pótlást az ETO. A korábban Kispesten és Tatabányán is dolgozó, aztán Carlo Ancelotti több stábjában (Bayern München, Napoli, Everton) is helyet kapó 37 éves Luca Guerra lehet a befutó.