Nemzeti Sportrádió

Háromgólos hátrányból állt talpra, győzelemmel hangolt a PSG elleni BL-elődöntőre a Bayern München

P. GY. B. P. GY. B.
2026.04.25. 17:29
Sheraldo Becker gólt szerzett, de ez sem volt elég a mainzi pontszerzéshez (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bayern München Bundesliga Mainz
A Bayern München az első félidő után még 0–3-ra állt Mainzban, de a második félidőben négy gólt szerezve nyert a német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 31. fordulójában.

A Bayern München az előző héten matematikailag is bebiztosította bajnoki címét, és szombaton a Mainzhoz látogatott, amely az előző két bajnokiján nem nyert.

A mainzi csapat azonban remek első félidőt produkált a több sztárját pihentető bajnok ellen: a 15. percben egy szöglet után nem tudtak felszabadítani a bajorok, így Dominik Kohr megszerezte a vezetést. A 29. percben Paul Nebel egy kipattanóból növelte az előnyt, majd a játékrész vége előtt Sheraldo Becker közelről megszerezte a harmadikat.

Vincent Kompany a szünet után Kane-t és Olisét is a pályára vezényelte, a bajorok néhány perccel később szépítettek is, Nicolas Jackson közelről talált a kapuba. A 73. percben Michael Olise tovább csökkentette a vendégek hátrányát, a jobbösszekötő helyéről ballal remekül tekert a jobb felsőbe.

A hajrá már egyértelműen a bajoroké volt, a 80. percben a szintén csereként beállt Jamal Musiala közelről egyenlített, majd három perccel később érkezett Harry Kane, aki a Batz kapus által előreütött labdát hét méterről lőtte a kapuba. A Bayern így győzelemmel hangolt a PSG elleni keddi BL-elődöntőre. A bajorok nyolcadszor nyertek ebben az idényben úgy, hogy hátrányban voltak, ezzel beállították a Bayer Leverkusen 1999–2000-es idényben felállított rekordját.

8 - Der FC Bayern feierte seinen 8. Sieg nach Rückstand in dieser Bundesliga-Saison, das ist eingestellter Rekord im Oberhaus mit Bayer 04 Leverkusen aus der Spielzeit 1999/00. Kampfgeist.

— Opta Franz (@optafranz.optajoe.com) 2026. április 25. 17:35

Az egyik utolsó szalmaszálba kapaszkodott bele a Heidenheim, amely az osztályozós helyen álló St. Pauli ellen tartotta otthon a három pontot, a vezető gólt a korábbi NB I-es játékos, Budu Zivzivadze szerezte. Az utolsó helyezett csapat így négy pontra megközelítette hamburgi riválisát. Kieső helyen maradt a Wolfsburg, amely nem tudta kihasználni a St. Pauli botlását, hazai pályán csak gól nélküli döntetlenre volt képes a Mönchengladbach ellen. A Leverkusen Patrik Schick duplájával nyert Kölnben, nem bírt egymással az Augsburg és a Frankfurt.

NÉMET BUNDESLIGA
31. FORDULÓ
Szombat
Augsburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (Kade 44., ill. Doan 66.)
1. FC Köln–Bayer Leverkusen 1–2 (Waldschmidt 78., ill. Schick 43. – 11-esből, 52.)
Heidenheim–St. Pauli 2–0 (Zivzivadze 3., Dinkci 82.)
Mainz–Bayern München 3–4 (Kohr 15., Nebel 29., S. Becker 45+2., ill. N. Jackson 53., Olise 73., Musiala 80., Kane 83.)
Wolfsburg–Borussia Mönchengladbach 0–0
Kiállítva: Castrop (90+2. – Mönchengladbach)
Később:
18.30: Hamburg–Hoffenheim
Péntek:
RB Leipzig–Union Berlin 3–1 (Finkgräfe 22., Romulo 25., Baku 63., ill. Doekhi 78.)
Vasárnap
15.30: VfB Stuttgart–Werder Bremen
17.30: Borussia Dortmund–Freiburg

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K   

Gk 

  1. Bayern München

31

26

4

1

113–32

+81 

82 

  2. Borussia Dortmund

30

19

7

4

61–31

+30 

64 

  3. RB Leipzig

31

19

5

7

62–38

+24 

62 

  4. VfB Stuttgart

30

17

5

8

62–42

+20 

56 

  5. Bayer Leverkusen

31

16

7

8

62–42

+20 

55 

  6. Hoffenheim

30

16

6

8

59–44

+15 

54 

  7. Eintracht Frankfurt

31

11

10

10

56–58

–2 

43 

  8. Freiburg

30

12

7

11

44–48

–4 

43 

  9. Augsburg

31

10

7

14

39–55

–16 

37 

10. Mainz

31

8

10

13

39–49

–10 

34 

11. Mönchengladbach

31

7

11

13

36–50

–14 

32 

12. Union Berlin

31

8

8

15

35–55

–20 

32 

13. 1. FC Köln

31

7

10

14

45–53

–8 

31 

14. Hamburg

30

7

10

13

33–48

–15 

31 

15. Werder Bremen

30

8

7

15

35–53

–18 

31 

16. St. Pauli

31

6

8

17

26–53

–27 

26 

17. Wolfsburg

31

6

7

18

41–66

–25 

25 

18. Heidenheim

31

5

7

19

35–66

–31 

22 

 

 

Legfrissebb hírek

Dárdai Bence: Nagyon nehéz, de türelmesnek kell maradnom

Légiósok
9 órája

A lipcseiek nyerték a magyaros rangadót

Német labdarúgás
21 órája

Mandoki útja Budapestre a Bayernnel – Hosszú Kávé Leslie Mandokival

Képes Sport
Tegnap, 10:52

Cserekapusként számítanak Gulácsi Péterre Lipcsében

Légiósok
Tegnap, 10:00

Luís Figo: Aranylabdás lehet Michael Olise

Bajnokok Ligája
2026.04.23. 10:21

Két góllal nyert Leverkusenben, hat év után újra döntős a Bayern München a Német Kupában

Német labdarúgás
2026.04.22. 22:41

Bundesliga: összeverekedett ezer szurkoló a bajnokavató előtt

Német labdarúgás
2026.04.20. 14:35

Kompany a Bayern újabb bajnoki címe után: Ennél is több van bennünk!

Német labdarúgás
2026.04.20. 11:40
Ezek is érdekelhetik