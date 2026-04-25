Háromgólos hátrányból állt talpra, győzelemmel hangolt a PSG elleni BL-elődöntőre a Bayern München

A Bayern München az előző héten matematikailag is bebiztosította bajnoki címét, és szombaton a Mainzhoz látogatott, amely az előző két bajnokiján nem nyert.

A mainzi csapat azonban remek első félidőt produkált a több sztárját pihentető bajnok ellen: a 15. percben egy szöglet után nem tudtak felszabadítani a bajorok, így Dominik Kohr megszerezte a vezetést. A 29. percben Paul Nebel egy kipattanóból növelte az előnyt, majd a játékrész vége előtt Sheraldo Becker közelről megszerezte a harmadikat.

Vincent Kompany a szünet után Kane-t és Olisét is a pályára vezényelte, a bajorok néhány perccel később szépítettek is, Nicolas Jackson közelről talált a kapuba. A 73. percben Michael Olise tovább csökkentette a vendégek hátrányát, a jobbösszekötő helyéről ballal remekül tekert a jobb felsőbe.

A hajrá már egyértelműen a bajoroké volt, a 80. percben a szintén csereként beállt Jamal Musiala közelről egyenlített, majd három perccel később érkezett Harry Kane, aki a Batz kapus által előreütött labdát hét méterről lőtte a kapuba. A Bayern így győzelemmel hangolt a PSG elleni keddi BL-elődöntőre. A bajorok nyolcadszor nyertek ebben az idényben úgy, hogy hátrányban voltak, ezzel beállították a Bayer Leverkusen 1999–2000-es idényben felállított rekordját.

8 - Der FC Bayern feierte seinen 8. Sieg nach Rückstand in dieser Bundesliga-Saison, das ist eingestellter Rekord im Oberhaus mit Bayer 04 Leverkusen aus der Spielzeit 1999/00. Kampfgeist.



Az egyik utolsó szalmaszálba kapaszkodott bele a Heidenheim, amely az osztályozós helyen álló St. Pauli ellen tartotta otthon a három pontot, a vezető gólt a korábbi NB I-es játékos, Budu Zivzivadze szerezte. Az utolsó helyezett csapat így négy pontra megközelítette hamburgi riválisát. Kieső helyen maradt a Wolfsburg, amely nem tudta kihasználni a St. Pauli botlását, hazai pályán csak gól nélküli döntetlenre volt képes a Mönchengladbach ellen. A Leverkusen Patrik Schick duplájával nyert Kölnben, nem bírt egymással az Augsburg és a Frankfurt.

NÉMET BUNDESLIGA

31. FORDULÓ

Szombat

Augsburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (Kade 44., ill. Doan 66.)

1. FC Köln–Bayer Leverkusen 1–2 (Waldschmidt 78., ill. Schick 43. – 11-esből, 52.)

Heidenheim–St. Pauli 2–0 (Zivzivadze 3., Dinkci 82.)

Mainz–Bayern München 3–4 (Kohr 15., Nebel 29., S. Becker 45+2., ill. N. Jackson 53., Olise 73., Musiala 80., Kane 83.)

Wolfsburg–Borussia Mönchengladbach 0–0

Kiállítva: Castrop (90+2. – Mönchengladbach)

Később:

18.30: Hamburg–Hoffenheim

Péntek:

RB Leipzig–Union Berlin 3–1 (Finkgräfe 22., Romulo 25., Baku 63., ill. Doekhi 78.)

Vasárnap

15.30: VfB Stuttgart–Werder Bremen

17.30: Borussia Dortmund–Freiburg