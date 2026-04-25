Háromgólos hátrányból állt talpra, győzelemmel hangolt a PSG elleni BL-elődöntőre a Bayern München
A Bayern München az előző héten matematikailag is bebiztosította bajnoki címét, és szombaton a Mainzhoz látogatott, amely az előző két bajnokiján nem nyert.
A mainzi csapat azonban remek első félidőt produkált a több sztárját pihentető bajnok ellen: a 15. percben egy szöglet után nem tudtak felszabadítani a bajorok, így Dominik Kohr megszerezte a vezetést. A 29. percben Paul Nebel egy kipattanóból növelte az előnyt, majd a játékrész vége előtt Sheraldo Becker közelről megszerezte a harmadikat.
Vincent Kompany a szünet után Kane-t és Olisét is a pályára vezényelte, a bajorok néhány perccel később szépítettek is, Nicolas Jackson közelről talált a kapuba. A 73. percben Michael Olise tovább csökkentette a vendégek hátrányát, a jobbösszekötő helyéről ballal remekül tekert a jobb felsőbe.
A hajrá már egyértelműen a bajoroké volt, a 80. percben a szintén csereként beállt Jamal Musiala közelről egyenlített, majd három perccel később érkezett Harry Kane, aki a Batz kapus által előreütött labdát hét méterről lőtte a kapuba. A Bayern így győzelemmel hangolt a PSG elleni keddi BL-elődöntőre. A bajorok nyolcadszor nyertek ebben az idényben úgy, hogy hátrányban voltak, ezzel beállították a Bayer Leverkusen 1999–2000-es idényben felállított rekordját.
Az egyik utolsó szalmaszálba kapaszkodott bele a Heidenheim, amely az osztályozós helyen álló St. Pauli ellen tartotta otthon a három pontot, a vezető gólt a korábbi NB I-es játékos, Budu Zivzivadze szerezte. Az utolsó helyezett csapat így négy pontra megközelítette hamburgi riválisát. Kieső helyen maradt a Wolfsburg, amely nem tudta kihasználni a St. Pauli botlását, hazai pályán csak gól nélküli döntetlenre volt képes a Mönchengladbach ellen. A Leverkusen Patrik Schick duplájával nyert Kölnben, nem bírt egymással az Augsburg és a Frankfurt.
NÉMET BUNDESLIGA
31. FORDULÓ
Szombat
Augsburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (Kade 44., ill. Doan 66.)
1. FC Köln–Bayer Leverkusen 1–2 (Waldschmidt 78., ill. Schick 43. – 11-esből, 52.)
Heidenheim–St. Pauli 2–0 (Zivzivadze 3., Dinkci 82.)
Mainz–Bayern München 3–4 (Kohr 15., Nebel 29., S. Becker 45+2., ill. N. Jackson 53., Olise 73., Musiala 80., Kane 83.)
Wolfsburg–Borussia Mönchengladbach 0–0
Kiállítva: Castrop (90+2. – Mönchengladbach)
Később:
18.30: Hamburg–Hoffenheim
Péntek:
RB Leipzig–Union Berlin 3–1 (Finkgräfe 22., Romulo 25., Baku 63., ill. Doekhi 78.)
Vasárnap
15.30: VfB Stuttgart–Werder Bremen
17.30: Borussia Dortmund–Freiburg
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
31
26
4
1
113–32
+81
82
|2. Borussia Dortmund
30
19
7
4
61–31
+30
64
|3. RB Leipzig
31
19
5
7
62–38
+24
62
|4. VfB Stuttgart
30
17
5
8
62–42
+20
56
|5. Bayer Leverkusen
31
16
7
8
62–42
+20
55
|6. Hoffenheim
30
16
6
8
59–44
+15
54
|7. Eintracht Frankfurt
31
11
10
10
56–58
–2
43
|8. Freiburg
30
12
7
11
44–48
–4
43
|9. Augsburg
31
10
7
14
39–55
–16
37
|10. Mainz
31
8
10
13
39–49
–10
34
|11. Mönchengladbach
31
7
11
13
36–50
–14
32
|12. Union Berlin
31
8
8
15
35–55
–20
32
|13. 1. FC Köln
31
7
10
14
45–53
–8
31
|14. Hamburg
30
7
10
13
33–48
–15
31
|15. Werder Bremen
30
8
7
15
35–53
–18
31
|16. St. Pauli
31
6
8
17
26–53
–27
26
|17. Wolfsburg
31
6
7
18
41–66
–25
25
|18. Heidenheim
31
5
7
19
35–66
–31
22