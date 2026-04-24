Légiósok: Kovács Bendegúz betalált, három vereség után nyert a Jong AZ

2026.04.24. 21:53
Kovács Bendegúz (jobbra) eredményes volt a Roda ellen (Fotó: Getty Images)
Kovács Bendegúz góllal járult hozzá az AZ Alkmaar második csapatának győzelméhez a Roda ellen a holland labdarúgó-bajnokság másodosztályának 38. fordulójában.

Javítani tudott a Jong AZ, ugyanis az alkmaariak második csapata három vereség után gazdagodott újra három ponttal.

Kovács Bendegúz kezdett, és ő szerezte együttese második gólját a 49. percben. A magyar támadót a 62. percben hívta le a pályáról edzője. 

A lengyel élvonalban Szabó Levente kezdő volt a Zaglebie Lubinban, ám csapata hazai pályán maradt pont nélkül.

HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
AZ II– Roda 2–0
AZ: Kovács Bendegúz kezdett, a 49. percben gólt szerzett, a 62. percben lecserélték.

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Zaglebie Lubin–Termalica Nieciecza 1–2
Zaglebie Lubin: Szabó Levente kezdett, a 77. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
RB Leipzig–Union Berlin 3–1
Leipzig: Gulácsi Péter kispados volt, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést
UnionSchäfer András kezdett, a 83. percben lecserélték.
ROMÁNIA
Superliga, alsóház
Hermannstadt–Csíkszereda 0–0
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs kispados volt, nem cserélték be, Eppel Márton kezdett, a 80. percben lecserélték, Hegedűs János kispados volt, Kleinheisler László sérült, Nagy Zoárd a 80. percben állt be csereként, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szalay Szabolcs a szünetben állt be, Tajti Mátyás a 70. percben állt be, Végh Bence kezdett, a 70. percben lecserélték.

 

Legfrissebb hírek

Cserekapusként számítanak Gulácsi Péterre Lipcsében

Légiósok
13 órája

Kovács Bendegúz bemutatkozott a holland élvonalban

Légiósok
Tegnap, 21:38

Nyert a Manchester City, ezzel 200 nap után lelökte a Premier League-tabella éléről az Arsenalt

Angol labdarúgás
2026.04.22. 23:00

Túl jól kezdett a Blackburn, egy berohanó drukker a pályán kötött bele Tóth Balázsba

Légiósok
2026.04.22. 22:49

Dénes Vilmos: Remélem, hogy az élvonalban több lehetőséget kapok

Légiósok
2026.04.22. 11:40

A Werder Bremen szerződtetheti Andruskó Adriánt

Légiósok
2026.04.21. 16:58

Kovács Bendegúz izgalmas napokat él meg – a nyáron szintet léphet

Légiósok
2026.04.21. 08:00

Heti légiósprogram: bajnoki rangadót játszik a Galatasaray

Légiósok
2026.04.20. 17:18
Ezek is érdekelhetik