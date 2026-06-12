Számíthat egyik legfontosabb játékosára az amerikai válogatott

UGYANABBA A FOLYÓBA? Az Egyesült Államok egyik legjobb, legismertebb játékosa, Chris Richards majdnem újra pórul járt, hiszen 2022-ben sérülés miatt hagyta ki a katari világbajnokságot, egy hónappal ezelőtt pedig bokafájdalmai miatt kényszerült rehabilitációra. Az amerikai sajtó sokáig találgatta, mikor lesz bevethető, Mauricio Pochettino szövetségi kapitány bevallása szerint hétfőn edzett először.

„Készen állok – nyilatkozta szerdán a The Athleticnek a magyar idő szerint szombat hajnalban Paraguay ellen bemutatkozó társházigazda 26 éves belső védője. – Mégiscsak világbajnokság, akkor is készen állnék, ha esetleg még fájna valamim. Ilyenkor meghozzuk a szükséges áldozatokat. Nem én döntök a kezdőcsapat összetételéről, de hadra fogható vagyok, nem kockázatos a pályára lépésem. Én nem aggódtam eddig sem, hiszen tudtam, erre a hétre már rendben leszek. Viszont a négy évvel korábbi események miatt eleinte a legrosszabbtól féltem. A diagnózis óta napi huszonnégy órában a Paraguay elleni meccsre készülök.”

A második világbajnokságára készülő 51-szeres válogatott Timothy Weah a legjobb barátjának tartja Richardsot, emellett a csapat legfontosabb játékosai közé sorolja, szerinte a felépülése kulcsfontosságú a sikeres szereplés szempontjából.

Noha hatalmas várakozás előzi meg a csapat Los Angeles-i vb-nyitányát, (főleg az ígéretes keret és Mauricio Pochettino személye miatt), a játékosok a New York Knicks–San Antonio Spurs NBA-döntő negyedik mérkőzésre figyeltek. A Knicks 3–1-es vezetést szerzett a finálék történetének legnagyobb fordítását hozó összecsapáson, a hotelszobában pedig tömegjelenetek alakultak ki az utolsó pillanatban megszerzett győzelem hatására: a válogatott középpályása, Tyler Adams a keleti parti városból származik, több kanapén is átugrott, de a The Athletic Brenden Aaronsont, Antonee Robinsont, Timothy Weah-t, Austin Trustyt, Joe Scallyt és Max Arfstent is felfedezi a kaotikus felvételen, amely 48 órával a vb-nyitány előtt némi riadalmat keltett a szurkolókban.

Paraguay inkább a mérkőzés miatt izgatott, a futballszövetség (APF) beszámolója szerint Gustavo Alfaro szövetségi kapitány vezetésével az utolsó simításokat végzi a csapat. Az edzések bemelegítéssel, ráhangolódással kezdődnek, majd négy a kettő elleni játékokkal és taktikai fejtágítóval folytatódnak. A 16 év után a világbajnokságra visszatérő együttes szurkolói közös sütögetésekkel készülnek a nagy napra. Mintegy 37 000 paraguayi él az Egyesült Államokban, s ha tehetné, mindenki kimenne a csapat összes meccsére.