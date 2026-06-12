Nemzeti Sportrádió

Spanyolországban folytatja az ETO FC támadója – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.12. 10:25
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Olekszandr Piscsur (középen) Spanyolországban folytatja (Fotó: Czinege Melinda)
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Girona Olekszandr Piscsur ETO FC
A labdarúgó NB I legutóbbi idényének bajnoka, az ETO FC bejelentette, hogy Olekszandr Piscsur Spanyolországban, a Gironánál folytatja pályafutását.

Már a télen szóba került, hogy Olekszandr Piscsur a Gironánál folytathatja pályafutását, s az ETO FC június 12-én megerősítette, hogy a spanyol klub kivásárolta szerződéséből a centert.

A 21 éves labdarúgó a bajnok ETO-ban nem tudta kiszorítani Nadir Benbualit, 25 bajnoki meccse közül csak kettőn volt kezdő, két gólt szerzett. Az idény közben az ukrán válogatottal megjárta az U20-as vb-t is.

Piscsur sikeres orvosi vizsgálaton esett át a spanyol élvonaltól búcsúzó Gironánál, és az ETO FC bónuszokkal együtt 1.1 millió eurót is kaphat a támadó játékjogáért, ebből a Gyirmót, Piscsur korábbi klubja is részesül. 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton) 
Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC-kölcsön után szabadon igazolható), Senna Miangué (belga, szabadon igazolható), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), 
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Csinger Márk (FC DAC 1904 – Szlovákia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Megyeri Balázs (lejár a szerződése), Tóth Rajmund (1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic FC – Skócia)

 

Girona Olekszandr Piscsur ETO FC
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