A Nagyszombat legyőzte a DAC-ot, és meg is közelítette a tabellán

NIKÉ LIGA

Felsőházi rájátszás, a 2. fordulóból pótolt mérkőzés

Spartak Trnava (Nagyszombat)–Dunaszerdahely 2–1 (0–1)

Nagyszombat, Anton Malatinsky Stadion, 4351 néző. Vezette: Kiss Bálint

Nagyszombat: Vantruba – Kostrna, Sabo, Sztojszavljevics (Twardzik, 68.), Jureskin – Gong (Karhan, 88.), Lausic (Prochazka, 81.), Kratochvil, Horheli – Paur (Duris, 81.), Metsoko (Kudlicka, a szünetben). Vezetőedző: Antonio Munoz

DAC: Popovics – Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, A. Méndez – Tuboly, Ouro (Udvaros, 59.) – Sylla (Bationo, 57.), Gruber (Kukovec, 78.), Gueye (Kmet, a szünetben) – Gagua (Djukanovics, 78.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Gong (67.), Paur (75.), ill. Gueye (31.)

Napra pontosan, harminckilenc éve nagyon boldogon utaztak haza Nagyszombatból a dunaszerdahelyi szurkolók, ugyanis a Pecze Károly vezette társaság a klubtörténelem egyik első nagy sikerét harcolta ki. A DAC 1987. április 22-én tizenegyespárbajt követően legyőzte a Nyitrát és elhódította a Szlovák Kupát.

Az Anton Malatinsky Stadionban jelen lévő közel száz dunaszerdahelyi szurkoló abban a hitben szurkolt, hogy méltóképpen emlékeznek meg az említett sikerről. A kispadokon két egykori kolléga ült: a nagyszombat mestere Antonio Munoz tavaly tavasszal a dunaszerdahelyi edző Branislav Fodrek segítője volt a sárga-kékeknél.

A vendégek úgy álltak fel az ősi rivális ellen, hogy minkét eddigi idénybeli összecsapást megnyerték: 3–0-ra és 3–1. A hat gólból Ammar Ramadan hármat és Redzic Damir egyet szerzett, de ők ezúttal nem léptek pályára: a szír játékos sérült (fáradásos törés a lábában), míg a magyar csatár már Salzburgban futballozik.

Megható pillanatnak volt szemtanúja a 4351 néző a kezdőrúgás előtt is: nemcsak a játékosok léptek pályára, hanem velük együtt idősek és gyerekek is. Három generáció egymás mellett – a múlt, a jelen és a jövő egyetlen pillanatban. Egyébként összesen 200 idős ember fogadta el a nagyszombati klub meghívását az idősotthonokból és intézményekből, ők élőben élvezhették a stadion egyedülálló hangulatát.

Ideális, napos időben az első próbálkozás Andreas Gruber nevéhez fűződött, azonban az egykori DAC-kapus, Martin Vantruba biztosan fogta a labdát. A másik oldalon egy beadásnak szánt labdát ütött szögletre Aleksazndar Popovics. A félidő felénél óriási helyzetet hagyott ki Abdoulaye Gueye. Ezután fölénybe került a Spartak, Luka Horheli fejesét védte bravúrral a dunaszerdahelyi hálóőr, majd kiütötte Marin Lausic lövését is.

Fél óra játék után erőteljesen felhangzott a magyargyalázás, melyet a DAC góllal büntetett: egy lecsorgó labdát Abdoulaye Gueye küldött a kapuba. Megzavarodtak a nagyszombatiak, a DAC-nak több kecsegtető lövési lehetősége volt, de a félidő végéig maradt az egygólos vendégvezetés.

Közvetlen a szünet után Kristián Kostrna játékon kívül arcon rúgta Matús Kmetet. Kiss Bálint játékvezetőt, aki beszél magyarul is, kihívták a videóbírók, de az egyperces VAR-vizsgálat után meglepetésre nem állította ki a hazai védőt, aki az egyik legnagyobb nagyszombati provokátor hírében áll.

Az 57. percben nagy helyzetet hagyott ki Cotne Kapanadze, az ötösről nem találta el a kaput. A nagyszombatiak kezdtek egyre frusztráltabbá válni, a szurkolótáboruk ismét magyargyűlölő rigmusok skandálásába kezdett.

Branislav Fodreknek már sokadszor kellett átszerveznie a vendégek játékrendjét, mivel egy óra játék után már két játékosát is elvesztett sérülés miatt. A gólszerző Abdoulaye Gueye után Samsindin Ourónak is kényszerből kellett elhagynia a játékteret.

A nagyszombatiak enyhe fölénye a 68. percben érett góllá, amikor Marin Lausic beadását a hosszú saroknál Hilary Gong bólintotta a kapuba.

Nemsokára egy remek ellentámadást vezetett a DAC, amely végén Matus Kmet lövése csak kevéssel ment a jobb kapufa mellé. Ismét beigazolódott a régi íratlan szabály: ha nem adsz, kapsz. A 76. percben senki sem támadta meg Jakub Paurt, akinek a tizenhatosról küldött nem túl erős lövése a bal sarokba kötött ki. A vendégek ezután behoztak két csatárt, de egyenlíteniük már nem sikerült. Pedig Nino Kukovecnek volt egy óriási lehetősége…

A sárga-kékek maradtak a második helyen, az előnyük a harmadik Nagyszombat előtt két pontra olvadt. 2–1