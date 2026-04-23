Nemzeti Sportrádió

Nagyváradon szakadt meg a Sepsi OSK több mint féléves veretlensége

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.04.23. 18:45
Fotó: Jósa Attila/Bihari Napló
Sepsi OSK Liga 2 FC Bihor
Az FC Bihor a hosszabbításban szerzett góllal vetett véget a Sepsi OSK tavaly szeptember vége óta tartó ragyogó szériájának a romániai másodosztályú labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszása 6. fordulójában.

Aligha lesz a szentgyörgyi futballrajongók kedvenc pályája a nagyváradi Bodola Gyula Stadion: másfél hónapja, a Liga 2 alapszakaszában egy ráadáspercekben kapott góllal szalasztotta el itt a győzelmet a Sepsi OSK, csütörtökön pedig, a rájátszásban, a 93. percben lőtte be a székelyföldiek szeptember 30. óta íródó veretlenségi sorozatának véget vető gólt a FC Bihor.

A partiumi csapatot a mérkőzés előtt 15 pont választotta el a feljutó helyen álló Sepsitől, de az osztályozóra még így is jó esélye van. Ennek szellemében a váradiak az első perctől kezdve letámadták a Sepsit, és negyedóra elteltével Albert Stahl balról, a felső léc segítségével nagy gólt lőtt a hosszú sarokba. Öt perc múlva már kettővel ment a FC Bihor: Daniel Virtej nem tudott felszabadítani Dragos Tescan elől, aki 14 méterről laposan a bal sarokba lőtt. A harmadik találat az egyedül kiugró, de mellé durrantó Angelo Cocian lábában maradt, a Sepsi pedig csak félóra elteltével kezdett támadásban is életjeleket mutatni.

Szünet után viszont már a vendégek domináltak, és gyorsan szépítettek is Denis Harut büntetőből szerzett góljával. A váradi védelem viszont ezután jól állta a sarat, egészen a 84. percig, amikor a másodosztály góllövőlistáját vezető Ignacio Heras az ötös baloldali sarkától lőtte ki a hosszú sarkot. Az egyre idegesebb kispadok között kirobbanó összecsapás végén a gólnál lest reklamáló  Erik Lincar nagyváradi vezetőedző (akit a márciusi alapszakasz-mérkőzésen is kiállítottak) és Mihai Barbu szentgyörgyi kapusedző is piros lapot kapott, az igazi csattanót azonban Bogdan Vatajelu szolgáltatta, aki 14 méterről talált a bal alsó sarokba. A Sepsi 18 mérkőzés után vesztett ismét bajnoki mérkőzést, így amennyiben a Voluntari nyerni tud szombaton a Chindia Targoviste otthonában, két pontra megközelítheti a székelyföldieket.

Liga 2, felsőház, 6. forduló
FC Bihor–Sepsi OSK 3–2 (Stahl 16., Tescan 21., Vatajelu 90+3., ill. Harut 56. – 11-esből, Heras 84.)
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérült
Az állás: 1. Corvinul 62 pont, 2. Sepsi OSK 57, 3. Voluntari 52, 4. Steaua 45, 5. FC Bihor 45

 

