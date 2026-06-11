Közel az egyezség az Újpest és a Puskás Akadémia között – NS-infó

Információink szerint a nemzeti csapattól múlt héten elbúcsúzó, háromszoros válogatott Szappanos Péter átigazolási ügye már ezen a héten lezárulhat. A 35 éves kapus ügyében a Puskás Akadémia és az Újpest közel áll a megállapodáshoz, így akár már a héten bejelenthetik Újpesten a szerződtetését.

Szintén közel az egyezség a két klub között a válogatottban Kazahsztán ellen bemutatkozó Markgráf Ákos ügyében. A 20 éves védő azonban a napokban külföldön tölti a szabadságát, ő akkor írhat alá Újpestre, ha hazatér a szabadságáról, ha addig megszületik az egyezség a klubok között.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Etienne Amenyido (togói, Preussen Münster – Németország)

Kölcsönből visszatérhetnek: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Varga Balázs (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, jelenleg kölcsönben Nyíregyháza Spartacus), Szappanos Péter (Puskás Akadémia)

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al Ahli – Egyiptom)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Riccardo Piscitelli (olasz, lejár a szerződése), Tamás Krisztián (lejár a szerződése)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Lamin Colley (gambiai-angol, Diósgyőri VTK), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Dusinszki Szabolcs (magyar-román, Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Kerezsi Zalán (MTK Budapest), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Nagy Zoárd (Csíkszereda – Románia), Ominger Gergő (BVSC-Zugló FC)

Kiszemeltek: ?

Távozók: Umathum Ádám (ETO FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönből visszatérhet klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Markgráf Ákos (Újpest FC), Szappanos Péter (Újpest FC)