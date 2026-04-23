Kovács Bendegúz bemutatkozott a holland élvonalban
Kovács Bendegúz a 74. percben állt be, a ráadással együtt így 22 percet töltött a pályán, ez idő alatt 11 labdaérintése volt, két lövéssel jelentkezett. A 19 éves támadónak ez volt a második meccse az AZ első csapatában, korábban a Konferencialigában lépett pályára, debütálásakor gólpasszt is adott.
HOLLANDIA
Eredivisie
Go Ahead Eagles–AZ Alkmaar 0–0
LÉGIÓSAINK TOVÁBBI CSÜTÖRTÖKI MÉRKŐZÉSEI
BELGIUM
Osztályozó az élvonalba jutásért, elődöntő, 1. mérkőzés
Lommel SK–RFC Liege 3–0
Lommel: Vancsa Zalán a 70. percben állt be.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
FC Bihor–Sepsi OSK 3–2
Sepsi: Sigér Dávid sérült.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
Degerfors–AIK 2–1
AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.
SZERBIA
Szuperliga, alsóház
Szpartak Szabadka–Topolya 1–4
Szpartak: Holender Filip kispados volt.
Topolya: Mezei Szabolcs kezdett, a 61. percben lecserélték.