Kovács Bendegúz bemutatkozott a holland élvonalban

Kovács Bendegúz a 74. percben állt be, a ráadással együtt így 22 percet töltött a pályán, ez idő alatt 11 labdaérintése volt, két lövéssel jelentkezett. A 19 éves támadónak ez volt a második meccse az AZ első csapatában, korábban a Konferencialigában lépett pályára, debütálásakor gólpasszt is adott.

HOLLANDIA

Eredivisie

Go Ahead Eagles–AZ Alkmaar 0–0

