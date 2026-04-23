Kovács Bendegúz bemutatkozott a holland élvonalban

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.04.23. 21:38
Kovács Bendegúz (kékben) először lépett pályára élvonalbeli bajnokin az AZ Alkmaarban (Fotó: Getty Images)
Az U19-es magyar válogatott Kovács Bendegúz bemutatkozott a holland élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Eredivisie), az AZ Alkmaar színeiben csereként lépett pályára a Go Ahead Eagles ellen gól nélküli döntetlennel záruló mérkőzésen.

Kovács Bendegúz a 74. percben állt be, a ráadással együtt így 22 percet töltött a pályán, ez idő alatt 11 labdaérintése volt, két lövéssel jelentkezett. A 19 éves támadónak ez volt a második meccse az AZ első csapatában, korábban a Konferencialigában lépett pályára, debütálásakor gólpasszt is adott.

HOLLANDIA
Eredivisie
Go Ahead Eagles–AZ Alkmaar 0–0
AZ: Kovács Bendegúz a 74. percben állt be.

Kapcsolódó tartalom

Kovács Bendegúz izgalmas napokat él meg – a nyáron szintet léphet

A Holland Kupa-döntőre is benevezett csatár pályafutása az édesapja által alapított Fiatal Gyémántoknál kezdődött. Néhány éve Kisvárdán is járt próbajátékon.

Kovács Bendegúz a kispadon ült, Parrott betalált – Holland Kupa-győztes az AZ

A magyar csatárt is benevezték a NEC elleni, 5–1-re megnyert rotterdami döntőre.

Videó: kiváló meglátás Kovács Bendegúztól – szép gól lett belőle

Tekintse meg a magyar csatár első gólpasszát, amit rögtön a bemutatkozó meccsén adott fejjel az AZ első csapatában a Sahtar ellen!

Kovács Bendegúz gólpasszal debütált, az AZ döntetlennel búcsúzott a Konferencialigától

A magyar támadó fejjel szerzett asszisztot a Sahtar Doneck ellen.

 LÉGIÓSAINK TOVÁBBI CSÜTÖRTÖKI MÉRKŐZÉSEI 

BELGIUM
Osztályozó az élvonalba jutásért, elődöntő, 1. mérkőzés
Lommel SK–RFC Liege 3–0
Lommel: Vancsa Zalán a 70. percben állt be.

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
FC Bihor–Sepsi OSK 3–2
Sepsi: Sigér Dávid sérült.

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
Degerfors–AIK 2–1
AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

SZERBIA
Szuperliga, alsóház
Szpartak Szabadka–Topolya 1–4
Szpartak: Holender Filip kispados volt.
Topolya: Mezei Szabolcs kezdett, a 61. percben lecserélték.

 

légiósok holland labdarúgás Kovács Bendegúz AZ Alkmaar AZ Eredivisie
