A lipcseiek nyerték a magyaros rangadót

2026.04.24. 22:28
Schäfer András (balra) kezdett az Union Berlinben (Fotó: Getty Images)
Az RB Leipzig 3–1-re legyőzte az Union Berlint a német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 31. fordulójának nyitó mérkőzésén.

A kilencedik percben még Schäfer András önfeláldozó mentése miatt maradt 0–0 az RB Leipzig–Union Berlin összecsapás állása (Romulo Cardoso lövése után Frederik Rönnow védett nagyot, a kapuson átpördülő labdát fejelte ki szögletre a magyar középpályás, majd esett a kapufának), de annyira nem volt egy súlycsoportban a két együttes, hogy már a 25. percben két góllal vezettek a hazaiak. Előbb Max Finkgräfe talált a kapuba, majd Leopold Querfeld aludt el, és rúgatott gólt Romulóval. 

Gulácsi Péter nem játszott, korábbi válogatott csapattársa, Willi Orbán viszont a 28. percben növelhette volna az előnyt, szöglet után találta el fejesével a lécet, rögtön ezután kapust is kellett cserélnie Marie-Louise Eta vezetőedzőnek (pillanatokkal később Carl Klaus védése nyomán ismét a berlini lécről pattant el a labda, sőt a kapufát a szünet után is eltalálta a Leipzig). 

A második félidő egy darabig kiegyenlített játékot hozott, a 63. percben azonban egy váratlan tizenhatoson belüli ritmusváltással Ridle Baku megszerezte a lipcseiek harmadik gólját. A berliniek a 78. percben szépítettek, de péntek esti játékukért ennél többet nem érdemeltek. Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést, Schäfer Andrást a 83. percben cserélték le.

NÉMET BUNDESLIGA
31. FORDULÓ
RB Leipzig–Union Berlin 3–1 (Finkgräfe 22., Romulo 25., Baku 63., ill. Doekhi 78.)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München302541109–29+80 79 
2. Borussia Dortmund30197461–31+30 64 
3. RB Leipzig31195762–38+24 62 
4. Stuttgart30175862–42+20 56 
5. Hoffenheim30166859–44+15 54 
6. Bayer Leverkusen30157860–41+19 52 
7. Freiburg301271144–48–4 43 
8. Eintracht Frankfurt301191055–57–2 42 
9. Augsburg301061438–54–16 36 
10. Mainz308101236–45–9 34 
11. Union Berlin31881535–55–20 32 
12. 1. FC Köln307101344–51–7 31 
13. Mönchengladbach307101336–50–14 31 
14. Hamburg307101333–48–15 31 
15. Werder Bremen30871535–53–18 31 
16. St. Pauli30681626–51–25 26 
17. Wolfsburg30661841–66–25 24 
18. Heidenheim30471933–66–33 19 

 

 

