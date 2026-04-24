A lipcseiek nyerték a magyaros rangadót
A kilencedik percben még Schäfer András önfeláldozó mentése miatt maradt 0–0 az RB Leipzig–Union Berlin összecsapás állása (Romulo Cardoso lövése után Frederik Rönnow védett nagyot, a kapuson átpördülő labdát fejelte ki szögletre a magyar középpályás, majd esett a kapufának), de annyira nem volt egy súlycsoportban a két együttes, hogy már a 25. percben két góllal vezettek a hazaiak. Előbb Max Finkgräfe talált a kapuba, majd Leopold Querfeld aludt el, és rúgatott gólt Romulóval.
Gulácsi Péter nem játszott, korábbi válogatott csapattársa, Willi Orbán viszont a 28. percben növelhette volna az előnyt, szöglet után találta el fejesével a lécet, rögtön ezután kapust is kellett cserélnie Marie-Louise Eta vezetőedzőnek (pillanatokkal később Carl Klaus védése nyomán ismét a berlini lécről pattant el a labda, sőt a kapufát a szünet után is eltalálta a Leipzig).
A második félidő egy darabig kiegyenlített játékot hozott, a 63. percben azonban egy váratlan tizenhatoson belüli ritmusváltással Ridle Baku megszerezte a lipcseiek harmadik gólját. A berliniek a 78. percben szépítettek, de péntek esti játékukért ennél többet nem érdemeltek. Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést, Schäfer Andrást a 83. percben cserélték le.
NÉMET BUNDESLIGA
31. FORDULÓ
RB Leipzig–Union Berlin 3–1 (Finkgräfe 22., Romulo 25., Baku 63., ill. Doekhi 78.)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|30
|25
|4
|1
|109–29
|+80
|79
|2. Borussia Dortmund
|30
|19
|7
|4
|61–31
|+30
|64
|3. RB Leipzig
|31
|19
|5
|7
|62–38
|+24
|62
|4. Stuttgart
|30
|17
|5
|8
|62–42
|+20
|56
|5. Hoffenheim
|30
|16
|6
|8
|59–44
|+15
|54
|6. Bayer Leverkusen
|30
|15
|7
|8
|60–41
|+19
|52
|7. Freiburg
|30
|12
|7
|11
|44–48
|–4
|43
|8. Eintracht Frankfurt
|30
|11
|9
|10
|55–57
|–2
|42
|9. Augsburg
|30
|10
|6
|14
|38–54
|–16
|36
|10. Mainz
|30
|8
|10
|12
|36–45
|–9
|34
|11. Union Berlin
|31
|8
|8
|15
|35–55
|–20
|32
|12. 1. FC Köln
|30
|7
|10
|13
|44–51
|–7
|31
|13. Mönchengladbach
|30
|7
|10
|13
|36–50
|–14
|31
|14. Hamburg
|30
|7
|10
|13
|33–48
|–15
|31
|15. Werder Bremen
|30
|8
|7
|15
|35–53
|–18
|31
|16. St. Pauli
|30
|6
|8
|16
|26–51
|–25
|26
|17. Wolfsburg
|30
|6
|6
|18
|41–66
|–25
|24
|18. Heidenheim
|30
|4
|7
|19
|33–66
|–33
|19