A lipcseiek nyerték a magyaros rangadót

A kilencedik percben még Schäfer András önfeláldozó mentése miatt maradt 0–0 az RB Leipzig–Union Berlin összecsapás állása (Romulo Cardoso lövése után Frederik Rönnow védett nagyot, a kapuson átpördülő labdát fejelte ki szögletre a magyar középpályás, majd esett a kapufának), de annyira nem volt egy súlycsoportban a két együttes, hogy már a 25. percben két góllal vezettek a hazaiak. Előbb Max Finkgräfe talált a kapuba, majd Leopold Querfeld aludt el, és rúgatott gólt Romulóval.

Gulácsi Péter nem játszott, korábbi válogatott csapattársa, Willi Orbán viszont a 28. percben növelhette volna az előnyt, szöglet után találta el fejesével a lécet, rögtön ezután kapust is kellett cserélnie Marie-Louise Eta vezetőedzőnek (pillanatokkal később Carl Klaus védése nyomán ismét a berlini lécről pattant el a labda, sőt a kapufát a szünet után is eltalálta a Leipzig).

A második félidő egy darabig kiegyenlített játékot hozott, a 63. percben azonban egy váratlan tizenhatoson belüli ritmusváltással Ridle Baku megszerezte a lipcseiek harmadik gólját. A berliniek a 78. percben szépítettek, de péntek esti játékukért ennél többet nem érdemeltek. Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést, Schäfer Andrást a 83. percben cserélték le.

NÉMET BUNDESLIGA

31. FORDULÓ

RB Leipzig–Union Berlin 3–1 (Finkgräfe 22., Romulo 25., Baku 63., ill. Doekhi 78.)