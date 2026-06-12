Az FTC felszabadultan játszva mutatná meg a női vízilabda BL-döntőben, hogy mire képes igazán

A népligeti lányok egyszer vezettek – a legvégén. Az FTC női vízilabdacsapata szerda este Máltán a címvédő spanyol Sant Andreut 11–11-es rendes játékidő után ötméteresekkel győzte le a Bajnokok Ligája elődöntőjében, és pénteken a háromszoros győztes görög Olympiakosszal csap össze a serlegért. Matajsz Márk csapata az első félidőben több lehetőségét elpuskázta, a másodikban viszont sokat javult a helyzetkihasználása, miközben hátul többször blokkolt vagy szerzett labdát. Az ötméterespárbaj egy-egy védéssel kezdődött, majd miután Queralt Antón (aki a tavalyi döntőben nyerőember volt, két másodperccel a vége előtt szerezte meg a győztes találatot a Sabadell ellen) kísérletét az ötödik párban megfogta Kiss Alexandra, a túloldalon Leimeter Dóra eldöntötte az összecsapást.

„A tavalyi egymás elleni elődöntő szinte az első percekben eldőlt. Nem gondoltam volna, hogy ugyanúgy kezdünk – mondta Leimeter Dóra arra utalva, hogy az egy évvel ezelőtti elődöntőben és ezúttal is 4–1-re vezetett a Sant Andreu az első negyedben. – Görcsösen indítottunk, talán túlságosan meg akartuk mutatni, hogy jól felkészültünk, és kissé túljátszottuk a helyzeteinket. De ahogy haladt előre a mérkőzés, egyre inkább ültek a megoldások, amelyeket gyakoroltunk. A csapat tartását, küzdőképességét mutatja, hogy ezt a meccset sikerült ikszre mentenünk. Legyőztük magunkat is, és talán ez a legértékesebb, amit továbbvihetünk a döntőre.”

Kérdésünkre Leimeter Dóra kitért arra is, miképp élte meg, hogy az ő kezében volt a továbbjutást jelentő ötméteres.

„Nagyon szeretek ötödikként lőni a szétlövésben, korábban is többször kértem, hadd lőjek utolsóként. Ebben kicsit talán az is szerepet játszik, nem biztos, hogy eljut a párbaj az ötödik körig, de én azt a terhet is nagyon szívesen magamra vállalom, hogy az én lövésemmel dőljön el: vagy lezárul a meccs vagy megy tovább az idegek csatája. Igen sokat dolgoztam azon, hogy az ehhez hasonló felelősséget magamra vegyem, és merjek odaállni döntő pillanatokban, a mostanihoz hasonló momentumok pedig megerősítenek.”

Az FTC női vízilabdacsapatának ez lesz az első BL-döntője fennállása során, bár a kerettagok közül sokaknak van már tapasztalatuk, milyen finálét játszani nemzetközi klubkupasorozatban (Beatriz Ortiz a Sabadell, Eleftheria Plevritu éppen az Olympiakosz tagjaként nyert korábban három BL-t). Viszont: „A legtöbbünknek ez lesz az első BL-döntője, nekem is. Óriási sikert értünk el, és tudjuk, hogy van még egy lépcsőfok, de meg kell engednünk magunknak az örömöt. Az érem már megvan, és remélem, a döntőben éppen emiatt felszabadultabban játszunk, és megmutatjuk, mire vagyunk képesek igazán” – mondta Leimeter Dóra.

VÉLEMÉNY Vályi Vanda Vályi Vanda, az FTC szélsője: – Tavasszal jött hozzánk edzőtáborozni az Olympiakosz – volt adok-kapok bőven, pénteken is pezsegni fog a víz. Mindkét együttes a válogatottjaira épít, higgadt, de kemény csapat a görög, kiélezett meccsre számítok. Az elődöntőhöz képest csak javulhatunk. Az elődöntőben az első félidőben a képességeinknek csak a hatvan százalékát nyújtottuk, nem hoztunk jó döntéseket, és amit a Sant Andreu hellyel-közzel megbüntetett, azt az Olympiakosz még inkább meg fogja. De a szívünk és az eszünk akkor is a helyén volt, és most is minden esélyünk megvan a győzelemre.

NŐI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)

A 3. HELYÉRT

19.00: Mataró (spanyol)–Sant Andreu (spanyol) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

DÖNTŐ

21.00: FTC-Telekom–Olympiakosz (görög) (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!