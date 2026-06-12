„Egyszerűen vacak volt” – Klopp a nyitó meccsről

Finoman szólva sem volt elégedett a labdarúgó-világbajnokság nyitó mérkőzésével Jürgen Klopp – írja a Bild. A Liverpool és a Borussia Dortmund volt vezetőedzője szerint César Montes kiállítása a hosszabbításban minden másnál jobban jellemzi a találkozó színvonalát.

„Tökéletes összegzése a meccsnek – füstölgött az 58 éves szakember. – Taktikailag vacak volt, egyik csapat sem játszott jól. Tizenegyen vagytok kilenc ember ellen, és lekontráznak? Miért? Mert túl mélyen volt a védelmi vonal, és ez az egész meccsen probléma volt a mexikóiaknál. De Dél-Afrika nem tudta ezt kihasználni.”

Hasonló véleményen volt a ZDF szakértője, a 2014-es világbajnok Christoph Kramer is.

„A hangulat fantasztikus volt, ilyenkor magasabb intenzitásra számítasz, és arra, hogy több tér nyílik a játékosok előtt. Azt vártam, hogy jobban beleállnak a párharcokba, ehelyett az egész olyan volt, mint egy jótékonysági meccs” – hangzott a markáns vélemény.

A Freiburg legendás edzője, Christian Streich is egyértelműen csalódott volt.

„Dél-Afrikától sokkal nagyobb szervezettséget és harcosabb futballt vártam” – fogalmazott Sallai Roland egykori mestere.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

MEXIKÓ–DÉL-AFRIKA 2–0 (1–0)

Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző. Vezette: W. Sampaio (brazil)

MEXIKÓ: Rangel – Reyes, Montes, J. Vásquez, Gallardo – Lira (E. Álvarez, 76.), B. Gutiérrez (L. Chávez, 66.), Fidalgo (Mora, 66.) – Alvarado, Quinones (Vega, 79.) – R. Jiménez (A. González, 76.). Szövetségi kapitány: Javier Aguirre

DÉL-AFRIKA: R. Williams – Muadu, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba (Appollis, 77.) – Mokoena, Sithole, J. Adams (Zwane, 61.) – L. Foster (Mbatha, 56.), Rayners (Makgopa, 77.). Szövetségi kapitány: Hugo Broos

Gólszerző: Quinones (9.), Jiménez (67.)

Kiállítva: Montes (90+2.), ill. Sithole (49.), Zwane (84.)