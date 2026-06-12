Nemzeti Sportrádió

„Egyszerűen vacak volt” – Klopp a nyitó meccsről

V. H. L.V. H. L.
2026.06.12. 11:52
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Jürgen Klopp az Azték Stadionban (Fotó: Getty Images)
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nyitómérkőzés labdarúgó-világbajnokság 2026 foci vb 2026 Mexikó Christoph Kramer Jürgen Klopp Dél-Afrika Christian Streich
A Dortmund és a Liverpool egykori mestere, Jürgen Klopp szerint a labdarúgó-világbajnokság nyitó mérkőzése taktikailag szinte értékelhetetlenre sikerült, de kollégái sem dicsérték a mexikóiak és a dél-afrikaiak produkcióját.

Finoman szólva sem volt elégedett a labdarúgó-világbajnokság nyitó mérkőzésével Jürgen Kloppírja a Bild. A Liverpool és a Borussia Dortmund volt vezetőedzője szerint César Montes kiállítása a hosszabbításban minden másnál jobban jellemzi a találkozó színvonalát.

„Tökéletes összegzése a meccsnek – füstölgött az 58 éves szakember. – Taktikailag vacak volt, egyik csapat sem játszott jól. Tizenegyen vagytok kilenc ember ellen, és lekontráznak? Miért? Mert túl mélyen volt a védelmi vonal, és ez az egész meccsen probléma volt a mexikóiaknál. De Dél-Afrika nem tudta ezt kihasználni.”

Hasonló véleményen volt a ZDF szakértője, a 2014-es világbajnok Christoph Kramer is.

„A hangulat fantasztikus volt, ilyenkor magasabb intenzitásra számítasz, és arra, hogy több tér nyílik a játékosok előtt. Azt vártam, hogy jobban beleállnak a párharcokba, ehelyett az egész olyan volt, mint egy jótékonysági meccs” – hangzott a markáns vélemény.

A Freiburg legendás edzője, Christian Streich is egyértelműen csalódott volt.

Dél-Afrikától sokkal nagyobb szervezettséget és harcosabb futballt vártam” – fogalmazott Sallai Roland egykori mestere.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
MEXIKÓ–DÉL-AFRIKA 2–0 (1–0)
Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző. Vezette: W. Sampaio (brazil)
MEXIKÓ: Rangel – Reyes, Montes, J. Vásquez, Gallardo – Lira (E. Álvarez, 76.), B. Gutiérrez (L. Chávez, 66.), Fidalgo (Mora, 66.) – Alvarado, Quinones (Vega, 79.) – R. Jiménez (A. González, 76.). Szövetségi kapitány: Javier Aguirre 
DÉL-AFRIKA: R. Williams – Muadu, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba (Appollis, 77.) – Mokoena, Sithole, J. Adams (Zwane, 61.) – L. Foster (Mbatha, 56.), Rayners (Makgopa, 77.). Szövetségi kapitány: Hugo Broos
Gólszerző: Quinones (9.), Jiménez (67.)
Kiállítva: Montes (90+2.), ill. Sithole (49.), Zwane (84.)

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