Könnyek, düh és fieszta: Mexikóváros két arca a nyitó meccs alatt

A mexikói válogatott Dél-Afrika felett aratott 2–0-s győzelmével megkezdődött a XXIII. labdarúgó-világbajnokság. Ahogy arra számítani lehetett, Mexikóvárosban a mérkőzés előtt és után hamisítatlan latin fieszta zajlott a stadionban és az utcákon-tereken, ugyanakkor szembesülhettünk az ország súlyos társadalmi problémái – a szervezett bűnözés, a nem megfelelő színvonalú oktatás, a közbiztonság hiánya – miatt tiltakozó tömegekkel is, akik úgy vélik, a futballünnep sem képes elfedni a bajokat.