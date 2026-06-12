Nemzeti Sportrádió

Könnyek, düh és fieszta: Mexikóváros két arca a nyitó meccs alatt

V. H. L.V. H. L.
2026.06.12. 10:51
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Irány a stadion! – indul a szurkolói menet (Fotó: Getty Images)
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Mexikóváros foci vb extra foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Mexikó Dél-Afrika
Igazi latin örömünnepet varázsoltak a szurkolók a labdarúgó-világbajnokság nyitó meccsére Mexikóvárosban, ám a házigazda válogatott győzelmét és magát az eseményt is beárnyékolják a közép-amerikai ország társadalmi problémái.

A mexikói válogatott Dél-Afrika felett aratott 2–0-s győzelmével megkezdődött a XXIII. labdarúgó-világbajnokság. Ahogy arra számítani lehetett, Mexikóvárosban a mérkőzés előtt és után hamisítatlan latin fieszta zajlott a stadionban és az utcákon-tereken, ugyanakkor szembesülhettünk az ország súlyos társadalmi problémái – a szervezett bűnözés, a nem megfelelő színvonalú oktatás, a közbiztonság hiánya – miatt tiltakozó tömegekkel is, akik úgy vélik, a futballünnep sem képes elfedni a bajokat.

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fotó 2026.06.12.

Mexikóváros két arca a nyitómeccs alatt

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Mexikóváros foci vb extra foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Mexikó Dél-Afrika
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