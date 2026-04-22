Nyert a Manchester City, ezzel 200 nap után lelökte a Premier League-tabella éléről az Arsenalt

Múlt vasárnap ugyan megnyerte az „aranycsatát” az Arsenal ellen, de ezzel még nem került közvetlen közel a bajnoki címhez, csak elképesztően élessé tette a Premier League-hajrát a Manchester City, amely úgy lépett pályára szerdán a Burnley ellen, hogy tudta, győzelem esetén nemcsak meccsszámban, pontokban is utoléri, így még meg is előzheti a legnagyobb riválisát.

Pep Guardiola csapata nem is tétlenkedett, az 5. percben Jérémy Doku ugratta ki Erling Haalandot, aki tőle jól megszokott módon végignyargalt az ellenfél térfelén, majd higgadt befejezést választott (1–0). Nem sokkal később máris egyenlíthetett volna a Burnley, de a helyzete kimaradt a City kapuja előtt, ezután pedig már a vendégek kontrollálták a játékrészt.

A második játékrészben a City 15 lövést és 1.61-es xG-t hozott össze, ellenfele gyakorlatilag veszélytelen volt, de nem született újabb gól, 0–1 lett a vége. Ezzel a Burnley matematikailag is kiesett az élvonalból.

A Manchester City ugyanúgy 70 pontos, mint az Arsenal, a gólkülönbsége is +37-es, de több szerzett góllal (66 a 63-mal szemben) átvette a vezetést a tabellán. Az „ágyúsok” a 7. forduló szombati játéknapja óta, vagyis kereken 200 napja álltak az élen, most azonban már csak üldözők, még ha szoros is a verseny. A bajnokságból összesen öt forduló van hátra, a City lépéselőnyben, a sorsolása azonban nehezebb, még az Aston Villával, a Bournemouthszal és az Evertonnal is játszik, míg az Arsenalnak nem lesz olyan ellenfele, amely a 12. helynél előrébb állna. Ez alapján a londoniak vannak kedvezőbb helyzetben – de ha a sérülteket és a mentális állapotot is figyelembe vesszük, már egészen más a helyzet...

A játéknap másik mérkőzésén a Bournemouth az elmúlt időszakban formába lendülő Leeds Unitedet fogadta. Tóth Alex nem kezdett, de a 91. percben beállt csereként. A vezetést a 60. percben szerezték meg a hazaiak, majd egy öngólból ugyan egyenlített a Leeds, de Rayan találatával a 86. percben újra előnybe került a Bournemouth. Úgy tűnt, be is húzza a meccset, ám a 97. percben jött a dráma: Sean Longstaff egyenlített. Tóth csapata 34 meccs után a Chelsea-t megelőzve feljött a tabella hetedik helyére. Akár még a BL-főtábla sem elérhetetlen cél Andoni Iraola csapata számára, mindenesetre az európai kupaszereplés jelentős közelségben van.

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ, előrehozott mérkőzések

AFC Bournemouth–Leeds United 2–2 (Kroupi 60., Rayan 86., ill. Hill 68. – öngól, Longstaff 90+7.)

Burnley–Manchester City 0–1 (Haaland 5.)