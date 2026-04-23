Fordított, és simán elhozta a három pontot Szabadkáról a Topolya

SZERB SZUPERLIGA

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ

Szabadka–Topolyai SC 1–4 (1–1)

Szabadka, Városi Stadion, 600 néző. Vezette: A. Sztojanovics

Szabadka: Minics – Sekulic, Szubotics (Bilingi, 80.), Nwokeabia (Miranovics, 60.), Krszmanovics – Trajkovics (Babics, 70.), Kuveljics, Kolarics (Szt. Jovanovics, 70.), Enzo (Cajú, a szünetben) – Osei, Ezequiel. Vezetőedző: Szavo Pavicsevics

TSC: Szimics – Szt. Jovanovics, Roux, Satara, Urosevics – Todoroszki (Mladenovics, 76.), A. Petrovics (Tomovics, 83.), Mezei (Miloszavics, 61.), Boszics – Sza. Jovanovics (Szavics, 61.), B. Petrovics (Sztancsics, 76.). Vezetőedző: Tomiszlav Szivics

Gólszerző: Osei (4.), ill. Todoroszki (17., 75.), Miloszavics (64.), Szavics (90+3.)

Kiállítva: Krszmanovics (45+1.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Topolya a találkozó elején nagyon gyorsan Szasa Jovanovics, majd egy Radivoj Boszics lövéseivel adta tudtára a hazaiaknak, hogy három pontért jöttek, ami számukra nagyon fontos a bennmaradás miatt. Szasa Jovanovics pár perccel később ziccert is hibázott, a másik oldalon viszont Kwaku Bonsu Osei kiharcolta magának a helyzetet, majd be is rúgta azt a 6. percben. A vendégek gyorsan rendezték a soraikat, és Andrej Todoroszki korábbi csapata ellen lőtt góljával egyenlítettek a 17. percben. A félidő derekán úgy tűnt, tizenegyeshez jut a Topolya, de végül kiderült, Nikola Kuveljics nem szabálytalankodott Todoroszkival szemben, így elmaradt a büntető, és Kuveljics sárga lapját is eltörölte a játékvezető. A félidő ráadásának első percében Krszmanovics nyilvánvaló gólhelyzetben ellökte Szasa Jovanovicsot, amiért azonnal piros lapot kapott, így a Topolya a teljes második félidőt emberelőnyben játszotta végig.

A vendégek a 64. percben a három perccel Mezei Szabolcsot váltó Mihajlo Miloszavics révén megfordították az eredményt, tizenegy perccel később pedig Todoroszki mesterien emelt a kapuba a jobb oldalról, és ezzel el is dőlt a három pont sorsa. A Szpartak veresége egyben azt is jelenti, hogy a szabadkai együttes csatlakozott a már biztos kieső Napredakhoz, és jövőre a Prva Ligában, vagyis a másodosztályban szerepel majd. A vendégek 4–1-es sikerét a szintén csereként beálló Dragoljub Szavics állította be a ráadás harmadik percében.

A Topolya 40 ponttal a 10. helyen áll, amely az alsóházi rangsort tekintve a második pozíció, és így még nem teljesen megnyugtató az észak-bácskai szurkolók számára, ugyanis az 5., kieső helyen álló Javor csupán három ponttal gyűjtött kevesebbet. A Topolya legközelebb saját közönsége előtt, a TSC Arénában április 27-én, hétfőn 19 órakor fogadja a lucsáni Mladosztot.