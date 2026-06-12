Demjén Patrik visszatér az MTK-hoz – hivatalos

Fél év után visszatér az MTK-hoz Demjén Patrik, számolt be róla a Debrecen és az MTK is a hivatalos Facebook-oldalán.

Demjén 2023 nyarától 2025 teléig erősítette az MTK-t, majd Hegyi Krisztián kölcsönvétele után Debrecenbe igazolt. A hajdúságiaknál viszont Erdélyi Benedekkel számolt főleg Sergio Navarro vezetőedző, a 28 éves kapus csak három bajnokin kapott lehetőséget, majd szerződése lejártával visszatért a fővárosba.

Néhány nappal ezelőtt Szuhodovszki Soma is a Debrecentől igazolt az MTK-hoz. Demjén a fővárosiak negyedik igazolása, korábban Szuhodovszki mellett a kecskeméti Belényesi Csaba és a paksi Hinora Kristóf is a kék-fehéreket választotta.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Demjén Patrik (Debrecen), Hinora Kristóf (Paksi FC), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kazincbarcika), Kovács Mátyás (Kassa – Szlovákia), Szűcs Patrik (Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC). Kooperációs kölcsönből (Kozármisleny): Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid

Kiszemeltek: Jurek Gábor (Diósgyőri VTK – kölcsön után végleg?)

Távozók: Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Róbert Polievka (szlovák, Dukla Banska Bystrica – Szlovákia), Szépe János (Kecskeméti TE), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Parma, Udinese, Venezia – Olaszország), Molnár Ádin (Heerenveen – Hollandia, Sparta Praha – Csehország)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: Plamen Andrejev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország)

Távozók: Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas – szabadon igazolhatóként), Demjén Patrik (MTK – szabadon igazolhatóként), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése)