Nemzeti Sportrádió

Ligue 1: Negóék nyolcgólos döntetlent játszottak a Metzcel

2026.04.26. 22:43
Loic Nego (balra) végigjátszotta a Metz elleni bajnokit (Fotó: AFP)
Címkék
A francia Ligue 1 31. fordulójában a vasárnapi játéknap legtöbb gólt hozó mérkőzése a Loic Negót is soraiban tudó Le Havre, illetve a Metz összecsapása volt: a találkozó 4–4-re végződött. Az újonc és sereghajtó metziek a pontszerzéssel egyelőre elkerülik a kiesést.

FRANCIA LIGUE 1
31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Lorient–Strasbourg 2–3 (Cadiou 26., Pagis 54. – 11-esből, ill. Nanasi 62., Adjei 90+2., Omobabidele 90+9.)
Paris FC–Lille 0–1 (Fernández-Pardo 26.)
Rennes–Nantes 2–1 (Lepaul 8. – 11-esből, Rongier 90+2., ill. Ganago 40.)
Olympique Marseille–Nice 1–1 (Höjbjerg 66., ill. Wahi 88. – 11-esből)
Le Havre–Metz 4–4 (Samatta 5., Kechta 13., Zouaui 52. – 11-esből, Doucouré 61., ill. Kvilitaia 9., Hein 45+5., 85., Pandoré 54.)
Le Havre: Loic Nego végig a pályán volt.

Szombaton játszották
Lyon–Auxerre 3–2 (Jaremcsuk 19., 71., Tolisso 66., ill. S. Diomandé 35., Okoh 88.)
Angers–Paris SG 0–3 (I Kang In 7., Mayulu 39., Beraldo 52.)
Kiállítva: G. Ramos (74., PSG)
Toulouse–Monaco 2–2 (Russell–Rowe 61., Emersonn 90., ill. Teze 6., L. Camara 18.)
Pénteken játszották
Brest–Lens 3–3 (Guindo 7., Tousart 24., Dina Ebimbe 42., ill. Thauvin 60., Sima 64., Saint-Maximin 90+4.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Paris SG30223568–25+43 69 
2. Lens30203760–32+28 63 
3. Lille31176850–34+16 57 
4. Lyon31176847–32+15 57 
5. Rennes31168754–42+12 56 
6. Marseille311651056–40+16 53 
7. Monaco311561054–47+7 51 
8. Strasbourg301371049–39+10 46 
9. Lorient3110111042–47–5 41 
10. Toulouse311081343–44–1 38 
11. Paris FC319111139–44–5 38 
12. Brest301081241–47–6 38 
13. Angers31971526–43–17 34 
14. Le Havre316131229–42–13 31 
15. Nice31791535–56–21 30 
16. Auxerre315101627–42–15 25 
17. Nantes31481926–51–25 20 
18. Metz31372131–70–39 16 

 

 

