Vancsa Zalán: A feljutás eddig a legszebb pillanat a pályafutásomban

Dénes Vilmos és Vancsa Zalán is feljutást ünnepelhetett a belga másodosztályban, előbbi a Kortrijkkel, utóbbi a Lommellel harcolta ki az élvonalbeli szereplést. Vancsa a Nemzeti Sportrádió stúdiójában értékelte a mögötte hagyott idényt.

„Még mindig vissza szoktam nézegetni a videókat a mérkőzésről és az utána következő ünneplésről. Jó volt a várossal és a csapattal átélni a feljutást. Ez abszolút a legszebb pillanat a pályafutásomban.”

Vancsa hozzátette, hogy két éve is a rájátszásban voltak érdekeltek, amelynek a végén élvonalbeli gárdával játszottak, és ott már tapasztalhatták, hogy az más szint.

„Viszont így még szebb ez a feljutás, nagyobb sztori.”

A támadó elmondta, hogy csak szeptember 3-án tért vissza a belga csapathoz, így az elején bele kellett rázódnia.

„Utána jött a válogatott szünet, ahol megsérültem, másfél hónapot hagytam ki. Majd márciusban az Ukrajna elleni U21-es válogatott mérkőzésen beszakadt a combközelítőm, azt hittem, vége az idényemnek, de végül szerencsére csak két hetet mulasztottam.”

Nem akárhogy tért vissza, gólokkal segítette a feljutáshoz a Lommelt.

„Benne van a szerencse is, de nem veszítettem el a hitemet. Jól jött, hogy a végén ilyen formába lendültem.”

Vancsa kitért a korábbi időszakára, a 2024–2025-ös idényben kétszer is kölcsönadták. A belga élvonalban nem tudta megmutatni magát, sérülés miatt két hónap a Gentnél is kimaradt, majd a Rodánál sem úgy alakultak a dolgok, ahogy elképzelte. Beszélt a válogatottról is, amelyben már évekkel ezelőtt bemutatkozott.

„Mindig hatalmas megtiszteltetés számomra a meghívó, ez a legnagyobb dolog egy pályafutás során. De tudom, hogy előbb a klubomban kell teljesítenem. Most, hogy feljutottunk, egy erősebb bajnokságban mutathatom meg magam. A korábbi válogatott meghívó inkább a tehetségemnek volt a jutalma, kevésbé az akkori teljesítményemnek.”

Hatalmas Cristiano Ronaldo-rajongóként korábban Portugáliának szurkolt a vb-ken, ám most nincs nagy kedvence a résztvevők között. A tengerentúli vb-n francia elsőséget vár, de szimpatizál a belgákkal is, akiknek talán nincs olyan jó csapatuk, mint 2018-ban, de reméli, hogy így is messze jutnak.

„Remélem, hogy a következő vébén én is ott lehetek a magyar válogatottal, az álomszerű lenne.”