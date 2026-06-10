Csütörtöki sportműsor: Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel rajtol a labdarúgó-világbajnokság

JÚNIUS 11., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

21.00: Mexikó–Dél-Afrika, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

LE MANS-I 24 ÓRÁS VERSENY

14.30: 1. rész (Tv: Eurosport2)

19.45: 2. rész (Tv: Eurosport1)

22.45: 3. rész (Tv: Eurosport1)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Detroit Tigers–Minnesota Twins (Tv: Sport2)

DARTS

CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT

19.00: 1. nap (Tv: Sport1)

GOLF

PGA TOUR

21.00: Canadian Open (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

NHL, DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

Péntek, 2.00: Carolina Hurricanes–Vegas Golden Knights

KAJAK-KENU

GYORSASÁGI ÉS PARA EURÓPA-BAJNOKSÁG, MONTEMOR-O-VELHO

11.00 és 16.00: előfutamok

KERÉKPÁR

TOUR AUVERGNE-RHONE-ALPES

15.40: férfiverseny, 5. szakasz (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1089 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

VILÁGKUPAVERSENY, BUDAPEST (BOK-csarnok, KSI-uszoda)

Női elődöntő

10.00: A-csoport

13.00: B-csoport

Férfi elődöntő

15.30: rangsoroló vívás

TENISZ

ATP ÉS WTA 250-ES TORNA, 'S-HERTOGENBOSCH

11.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

Benne 12.30 után: Udvardy Panna–Darija Sznyihur (ukrán) 4:6, 6:3, 4:2-ről folytatják

Benne 14.00 után: Fucsovics Márton–Félix Auger-Aliassime (kanadai, 1.)

ATP 250-ES TORNA, STUTTGART

11.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 500-AS TORNA, LONDON

12.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)

ELŐDÖNTŐ

19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Barceloneta (spanyol) (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Pro Recco (olasz)–Olympiakosz (görög)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Gyurta Gergely, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A nagy mulatós Sportreggel. Szöllősi György és Bánki Dodi Puskás Ferenc és Albert Flórián kedvenc nótáiról. A Döndi duó tagjai Szoboszlait méltatják, és persze nem maradhat ki Matyi és a Hegedűs sem

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Juhász Rolanddal beszélgetünk, hogy a válogatottban melyik dalok mentek igazán

9.00: Kézilabda, Győri-Lukács Viktóriával beszélünk, aki DJ-szerepben is megállja helyét az öltözőben. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Ferencváros férfi vízilabda­csapatának Bajnokok Ligája-győzelmei

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 – kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Labdarúgás, rajt a világbajnokságon!

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Gergelics József, L. Pap István

17.00: Formula–1, a Katalán Nagydíj előtt Zsoldos Barnával

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Öttusa, világkupaverseny Budapesten. Kajak-kenu, Európa-bajnokság Montemor-o-Velhóban

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Labdarúgás, hangulatjelentés Mexikóból, a világbajnokság helyszínéről

18.30: Labdarúgás, bemutatjuk a világbajnokság A-csoportját

19.00: Vízilabda, élő közvetítés az FTC–Barceloneta férfi BL-elődöntőről. Kommentátor: Katona László

20.30: Labdarúgás, a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzés felvezetése; érdekességek a vb-ről

21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Mexikó–Dél-Afrika vb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Jó András, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág