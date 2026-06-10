Csütörtöki sportműsor: Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel rajtol a labdarúgó-világbajnokság
JÚNIUS 11., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
21.00: Mexikó–Dél-Afrika, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
LE MANS-I 24 ÓRÁS VERSENY
14.30: 1. rész (Tv: Eurosport2)
19.45: 2. rész (Tv: Eurosport1)
22.45: 3. rész (Tv: Eurosport1)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Detroit Tigers–Minnesota Twins (Tv: Sport2)
DARTS
CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT
19.00: 1. nap (Tv: Sport1)
GOLF
PGA TOUR
21.00: Canadian Open (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
NHL, DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
Péntek, 2.00: Carolina Hurricanes–Vegas Golden Knights
KAJAK-KENU
GYORSASÁGI ÉS PARA EURÓPA-BAJNOKSÁG, MONTEMOR-O-VELHO
11.00 és 16.00: előfutamok
KERÉKPÁR
TOUR AUVERGNE-RHONE-ALPES
15.40: férfiverseny, 5. szakasz (Tv: M4 Sport, Eurosport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1089 (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
VILÁGKUPAVERSENY, BUDAPEST (BOK-csarnok, KSI-uszoda)
Női elődöntő
10.00: A-csoport
13.00: B-csoport
Férfi elődöntő
15.30: rangsoroló vívás
TENISZ
ATP ÉS WTA 250-ES TORNA, 'S-HERTOGENBOSCH
11.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
Benne 12.30 után: Udvardy Panna–Darija Sznyihur (ukrán) 4:6, 6:3, 4:2-ről folytatják
Benne 14.00 után: Fucsovics Márton–Félix Auger-Aliassime (kanadai, 1.)
ATP 250-ES TORNA, STUTTGART
11.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 500-AS TORNA, LONDON
12.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)
ELŐDÖNTŐ
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Barceloneta (spanyol) (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Pro Recco (olasz)–Olympiakosz (görög)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Gyurta Gergely, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A nagy mulatós Sportreggel. Szöllősi György és Bánki Dodi Puskás Ferenc és Albert Flórián kedvenc nótáiról. A Döndi duó tagjai Szoboszlait méltatják, és persze nem maradhat ki Matyi és a Hegedűs sem
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Juhász Rolanddal beszélgetünk, hogy a válogatottban melyik dalok mentek igazán
9.00: Kézilabda, Győri-Lukács Viktóriával beszélünk, aki DJ-szerepben is megállja helyét az öltözőben. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Ferencváros férfi vízilabdacsapatának Bajnokok Ligája-győzelmei
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 – kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Labdarúgás, rajt a világbajnokságon!
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Gergelics József, L. Pap István
17.00: Formula–1, a Katalán Nagydíj előtt Zsoldos Barnával
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Öttusa, világkupaverseny Budapesten. Kajak-kenu, Európa-bajnokság Montemor-o-Velhóban
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Labdarúgás, hangulatjelentés Mexikóból, a világbajnokság helyszínéről
18.30: Labdarúgás, bemutatjuk a világbajnokság A-csoportját
19.00: Vízilabda, élő közvetítés az FTC–Barceloneta férfi BL-elődöntőről. Kommentátor: Katona László
20.30: Labdarúgás, a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzés felvezetése; érdekességek a vb-ről
21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Mexikó–Dél-Afrika vb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Jó András, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág