Öttusa: Koleszár Mihály remek versenyzéssel jutott be a döntőbe a BOK-csarnokban

Hatalmas ováció a BOK-csarnokban: Tamás Botond vívásával kezdődött a nap a budapesti világkupaversenyen, az elődöntő A-csoportjában honfitársunknak a 16 közé jutásért is vívnia kellett. Sikerrel vette ezt a kört, a következőt azonban már nem, hamar elbánt vele a rangsoroló vívás első helyezettje, az orosz Pjotr Borscsev.

Aztán Koleszár Mihály 13. kiemeltként simán megverte a csütörtökön a negyedik legjobb teljesítményt nyújtó kazah Temirlan Abdraimovot. A negyeddöntőben a remek francia Léo Bories következett, aki két éve világbajnok lett. Nagy csatát láthattunk, 3–3-nál Bories sárga lapot kapott, Koleszárnak viszont tus kellett, amit meg is csinált és bejutott az elődöntőbe. Kiválóságunk ivott egy kortyot és már pástra is lépett az ukrán Olekszandr Tovkai ellen. Három kettőre vezetett, fordított a rivális, kiegyenlített Koleszár, ám a hátralévő szűk két másodperc már nem volt elég a győzelem kiharcolásához.

OCR-ben Tamás Botond nem remekelt, inkább szenvedett, 54 másodpercbe tellett átjutnia a pályán. Koleszár ennél gyorsabb volt, olyannyira, hogy 22.32-es eredményével megnyerte a számot! Felrobbant az aréna, nagyon jól nézett ki, amit láttunk a legerősebbnek látszó versenyzőnktől. Koleszár Mihály az úszás előtt feljött a második helyre, ott eggyel visszaesett a laser runra, de csupán kilenc másodpercre volt az éllovastól, miközben Tamás tetemes, gyakorlatilag behozhatatlan hátrányban volt a kilencedik, még továbbjutó helyhez képest.

Koleszár megerőltetés nélkül haladt a második helyen már az első lövészet után, a negyedik után vezetett is és győzött – simán jutott be a szombati fináléba, Tamás Botond kiesett.