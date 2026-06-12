Megegyezett a FIFA és a FIFPRo: kötelező lesz a kivásárlási záradék

A felek értékelése szerint korszakhatárt jelentő, egyelőre 2031. december 31-ig érvényes egyezségről szóló nyilatkozat kimondja, hogy a FIFA átlátható, a felek egyenjogúságát garantáló, minden érdekelt (játékosok, klubok, szövetségek, bajnokságok) számára egyértelmű új nemzetközi átigazolási szabályzatot vezet be 2027. január elsejétől, és hivatalosan elismeri partnerként a FIFPrót mint a futballisták globális érdekvédelmi szervezetét.

A megegyezés részeként a FIFpro képviselője – először a szervezet történetében – helyet kap a FIFA legfőbb döntéshozó testületében, a FIFA Tanácsban, továbbá bizottsági pozíciókhoz is jut. Cserébe a játékosszervezet (és minden tagszervezete) visszavon minden, a FIFA ellen indított pert, és tanácsadóként sem vállal szerepet a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséggel szemben indított jogi eljárásokban.

Az egyezségből a nemzetközi sajtó elsőként azt a rendelkezést emelte ki, hogy január 1-jétől minden labdarúgó szerződésébe kötelező lesz kivásárlási záradékot foglalni, megelőzendő, hogy a klubok megakadályozzák játékosaik elszerződését. Ez a rendszer Spanyolországban már eddig is működött, és most a FIFA az egész világra kiterjeszti – erről posztolt például az átigazolási ügyekben utazó Fabrizio Romano.

A változtatás hátterében – ahogyan arra közleményében a FIFA is utal – az úgynevezett Diarra-ügy áll: a már visszavonult 34-szeres francia válogatott labdarúgó, Lassana Diarra egy évtizeden keresztül pereskedett a FIFA-val, valamint a belga szövetséggel meghiúsult átigazolása miatt, és végül az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a FIFA nemzetközi átigazolási szabályzata sérti az EU egyik alapvető szabadságjogát, amely a munkaerő szabad áramlásáról szól.