Túl jól kezdett a Blackburn, egy berohanó drukker a pályán kötött bele Tóth Balázsba

ANGLIA. Tóth Balázs csapata, a Blackburn Rovers a szünetben három góllal vezetett a Sheffield United otthonában, köszönhetően két japán légiósának: Ohasi Juki fejjel is, lábbal is betalált, és rúgott egy gólt Morisita Rjoja is. A magyar kapusnak volt fontos védése az első játékrészben, sőt a másodikban is, és bár az 57. percben kapott egy gólt, annak végül nem volt érdemi hatása a mérkőzés kimenetelére – győzelmével a nagy idényhajrát kivágó Rovers biztossá tette a bennmaradását. A sheffieldi drukkerek nehezen viselték a történteket, vélhetően közéjük tartozott, aki az első félidőben berohant a pályára, és vitába keveredett Tóthtal.

Championship (II. osztály)

Sheffield United–Blackburn Rovers 1–3

AUSZTRIA. Nem volt jó estéjük Bolla Bendegúzéknak: kikaptak hazai pályán a Hartbergtől úgy, hogy a 23. percben, 0–0-nál tizenegyest rúghattak – a magyar légiós lövése a kapu mellé ment. A vendégek hamarosan megszerezték a vezetést, a Rapid játékosai csak kapufáig jutottak, majd a második félidőben a Hartberg a második góljával eldöntötte a meccset. A Salzburg otthon tartotta a három pontot, Redzic Damir kisebb combsérülése miatt ezúttal sem lehetett ott a győztes csapatban.

Bundesliga, felsőház

Red Bull Salzburg–Austria Wien 3–1

Rapid Wien–Hartberg 0–2

Sturm–LASK 1–1

Az állás: 1. Sturm 29 pont (28 mérk.), 2. Salzburg 28 (28), 3. LASK 27 (28), 4. Rapid 24 (28), 5. Hartberg 22 (28), 6. Austria 22 (28)

SZERBIA. Szűcs Kornél végig a pályán volt a Vojvodinában, amely Vukasin Djurdjevics kiállítása következtében a 79. perctől emberelőnyben futballozott, de nem tudta feltörni a Partizan védelmét – igaz, a belgrádiak sem szereztek gólt, sorozatban harmadszor nullázódtak le az újvidékiek otthonában. Maradt a kétpontos különbség a két csapat között: a Partizan a második, a Vojvodina a harmadik helyen várja a folytatást.

Szuperliga, felsőház

Vojvodina–Partizan Beograd 0–0

Az élcsoport: 1. Crvena zvezda 79 pont (32 mérk.), 2. Partizan 65 (32), 3. Vojvodina 63 (32)

TÖRÖKORSZÁG. Egy nappal a Konyaspor otthonában hosszabbításban elvérző Fenerbahce után a Galatasaray is kiesett a Török Kupából: Sallai Roland csapata hazai pályán kapott ki az élvonalban maradásért harcoló Genclerbirligitől. A magyar légiós a 69. percben, 0–1-nél lépett pályára csereként, majd érkezett Victor Osimhen is, de egyenlítés helyett újabb vendéggól következett – Günay Güvenc kapus hatalmas hibájából a korábbi ferencvárosi csatár, Adama Traoré lőtte közelről.

Török Kupa, negyeddöntő

Galatasaray–Genclerbirligi 0–2