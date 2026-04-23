Gazdag gólt szerzett, Sallói előkészített – előbbi nyert, utóbbi ikszelt csapatával

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.04.23. 07:20
null
Gazdag Dániel (jobbról a második) góljához gratuláltak a társak
Gazdag Dániel MLS Sallói Dániel Inter Miami
Magyar szempontból jól alakult az MLS 9. fordulója, a Columbus Crew ugyanis Gazdag Dániel góljával szerzett vezetést, majd nyert, míg a Torontót Sallói Dániel gólpassza hozta vissza a meccsbe, amelynek iksz lett a vége.

Az idényt nem túl meggyőzően kezdő Columbus Crew magyar idő szerint csütörtök hajnalban Gazdag Dániel góljával jutott előnyhöz a Los Angeles Galaxy elleni első félidő végén: a 30 éves támadó egy lapos beadásra érkezve külsővel helyezett a kapu jobb alsó sarkába. Csapata a három pontot is megszerezte, 2–1-re nyert, Gazdag – aki az idényben először volt eredményes – a 73. percben hagyta el a pályát.

Egymást követő harmadik döntetlenét játszotta a Toronto, amiben asszisztjával fontos szerepet vállalt Sallói Dániel is: a négyszeres magyar válogatott balszélső kis területen történő összjáték során segítette gólhelyzethez Josh Sargentet akkor, amikor a Philadelphia Union kettővel ment. Végül drámai, 3–3-as végeredmény született. Sallói – aki már három gólnál és két gólpassznál jár új csapata színeiben – a 16. percben begyűjtött sárga lapjával végigjátszotta a mérkőzést.

Voltak még érdekes eredmények a játéknapon, amelyen két nyolcgólos döntetlen is született: a New York City a Cincinnativel, míg a New York Red Bulls a DC Uniteddel játszott 4–4-et. Az Inter Miami három pontját Rodrigo De Paul és Luis Suárez szállította a Real Salt Lake otthonában, Lionel Messi minden percet a pályán töltött, míg Pintér Dániel végig a kispadon ült.

MLS
ALAPSZAKASZ
Columbus Crew–Los Angeles Galaxy 2–1 (Gazdag 40., D. Rossi 47., ill. Gabriel Pec 86.)
Toronto FC–Philadelphia Union 3–3 (Sargent 56., Franklin 64., Gavran 90+6., ill. Iloski 45+4., Jean Jacques 52., Harriel 89.)
Real Salt Lake–Inter Miami 0–2 (De Paul 82., Suárez 83.)

 

Gazdag Dániel MLS Sallói Dániel Inter Miami
Legfrissebb hírek

Pintér Dániel ismét csereként állt be, elszórakozta kétgólos előnyét, de mégis nyert az Inter Miami – videó

Légiósok
2026.04.18. 23:58

Sallói Dániel ismét betalált, a Toronto hatgólos döntetlent játszott – videó

Légiósok
2026.04.18. 21:02

MLS: távozott Lionel Messi és Pintér Dániel edzője

Minden más foci
2026.04.15. 07:55

A Cincinnati óvatosan megkezdte a Neymar-hadműveletet – sajtóhír

Minden más foci
2026.04.10. 14:07

MLS: James Rodríguez kórházi kezelése után visszatért klubjához

Minden más foci
2026.04.07. 11:13

Messi góllal, csapata döntetlennel avatta fel az Inter Miami új stadionját

Minden más foci
2026.04.05. 12:23

Baráth Péter gólt lőtt a cseh bajnokságban, Sallóiékat elképesztő gól segítette az MLS-ben

Légiósok
2026.04.04. 21:43

Sporttörténeti ritkaság: Messi az első aktív játékos, akiről lelátószektort neveztek el

Minden más foci
2026.03.27. 16:57
Ezek is érdekelhetik