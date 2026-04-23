Gazdag gólt szerzett, Sallói előkészített – előbbi nyert, utóbbi ikszelt csapatával

Az idényt nem túl meggyőzően kezdő Columbus Crew magyar idő szerint csütörtök hajnalban Gazdag Dániel góljával jutott előnyhöz a Los Angeles Galaxy elleni első félidő végén: a 30 éves támadó egy lapos beadásra érkezve külsővel helyezett a kapu jobb alsó sarkába. Csapata a három pontot is megszerezte, 2–1-re nyert, Gazdag – aki az idényben először volt eredményes – a 73. percben hagyta el a pályát.

Egymást követő harmadik döntetlenét játszotta a Toronto, amiben asszisztjával fontos szerepet vállalt Sallói Dániel is: a négyszeres magyar válogatott balszélső kis területen történő összjáték során segítette gólhelyzethez Josh Sargentet akkor, amikor a Philadelphia Union kettővel ment. Végül drámai, 3–3-as végeredmény született. Sallói – aki már három gólnál és két gólpassznál jár új csapata színeiben – a 16. percben begyűjtött sárga lapjával végigjátszotta a mérkőzést.

Voltak még érdekes eredmények a játéknapon, amelyen két nyolcgólos döntetlen is született: a New York City a Cincinnativel, míg a New York Red Bulls a DC Uniteddel játszott 4–4-et. Az Inter Miami három pontját Rodrigo De Paul és Luis Suárez szállította a Real Salt Lake otthonában, Lionel Messi minden percet a pályán töltött, míg Pintér Dániel végig a kispadon ült.

MLS

ALAPSZAKASZ

Columbus Crew–Los Angeles Galaxy 2–1 (Gazdag 40., D. Rossi 47., ill. Gabriel Pec 86.)

Toronto FC–Philadelphia Union 3–3 (Sargent 56., Franklin 64., Gavran 90+6., ill. Iloski 45+4., Jean Jacques 52., Harriel 89.)

Real Salt Lake–Inter Miami 0–2 (De Paul 82., Suárez 83.)