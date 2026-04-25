Niké Liga: DAC–Zsolna

A labdarúgó Niké Liga felsőházi rájátszásának 7. fordulójában a DAC a Zilina (Zsolna) együttesét fogadja. Kövesse a mérkőzést élő, szöveges közvetítésünk segítségével!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, FELSŐHÁZ
7. FORDULÓ
DAC–Zilina (Zsolna) 1–1
Dunaszerdahely, MOL Aréna. V: Erik Gemzicky (Adam Jekkel, Tobias Pacák)
DAC: Popovics – Diongue, Kacsaraba, Nemanic, Méndez – Blazek, Bationo – Kmet, Gruber, Sylla – Gagua. Vezetőedző: Branislav Fodrek
Kispadon: Bartels, Modesto, Kapanadze, Udvaros, Blasko, Corr, Gueye, Kukovec, Djukanovics.
ZILINA: Badzgon – Minárik, Kasa, Narimanidze – Hranica, Kacer, Bzdyl, Szánthó – Fasko, Homet, Datko. Vezetőedző: Pavol Stano
Kispadon: Svácek, Okal, Paliscak, Florea, Bari, Adang, Julis, Ilko, Roginic.
G: Gruber 36., ill. Datko 45+1.
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
DAC: a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat
