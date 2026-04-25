PL: Liverpool–Crystal Palace

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 34. fordulójában a Liverpool a Crystal Palace-t látja vendégül. A mérkőzés alakulását figyelemmel követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét a látottakról.
ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
Liverpool–Crystal Palace 2–0 – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield. Vezeti: Madley
Liverpool: Woodman – C. Jones, Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Mac Allister– Szalah (Frimpong, 59.), Wirtz, Gakpo – Isak. Menedzser: Arne Slot
Crystal Palace: Henderson – Richards, Lacroix, Canvot – D. Munoz, Kamada, Wharton, Mitchell (Sosa, a szünetben) – B. Johnson (Y. Pino, 60.), I. Sarr – Mateta. Menedzser: Oliver Glasner
Gólszerző: Isak (35.), Robertson (40.)
A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig.
Legfrissebb hírek
Tóth Alex: A legjobb helyen vagyok
Angol labdarúgás
Tegnap, 15:43
Ezek is érdekelhetik