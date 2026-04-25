PL: Liverpool–Crystal Palace

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

Liverpool–Crystal Palace 2–0 – élőben az NSO-n!

Liverpool, Anfield. Vezeti: Madley

Liverpool: Woodman – C. Jones, Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Mac Allister– Szalah (Frimpong, 59.), Wirtz, Gakpo – Isak. Menedzser: Arne Slot

Crystal Palace: Henderson – Richards, Lacroix, Canvot – D. Munoz, Kamada, Wharton, Mitchell (Sosa, a szünetben) – B. Johnson (Y. Pino, 60.), I. Sarr – Mateta. Menedzser: Oliver Glasner

Gólszerző: Isak (35.), Robertson (40.)

