„A vb-mezőny felét megvernénk” – Tóth Eduval néztük a nyitó meccset
Hamisítatlan abszurd humor a Bécsi úti kocsma pultjánál, miközben a képernyőn a labdarúgó-világbajnokság nyitó meccsének első góljáért izgult a tömeg, mi a Showder Klub és a Dumaszínház egyik legmeghökkentőbb egyéniségével, Tóth Eduval ültünk le egy asztalhoz.
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Nyolcvanezer szurkoló, három kiállítás és sima mexikói győzelem a világbajnokság nyitó meccsén
HELYSZÍNI TUDÓSÍTÁS. Hazai pályán nyitották meg a tornát a mexikóiak, akik már az első félidőben vezettek, majd kettős emberelőnyben a legnagyobb sztár, Jiménez is beköszönt, hogy aztán egy újabb kiállítás zárja le a meccset.
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