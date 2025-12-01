Heti légiósprogram: két bajnokit játszik a Liverpool

DECEMBER 1., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
12.30: Sepsi OSK–Poli Iasi
Sepsi: Sigér Dávid
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Fenerbahce–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland
DECEMBER 2., KEDD
ANGLIA
Championship (II. osztály)
20.45: Blackburn Rovers–Ipswich Town
Blackburn: Tóth Balázs
EFL Trophy, rájátszás, 1. forduló
20.00: Leyton Orient–Plymouth Argyle
Plymouth: Szűcs Kornél
IZRAEL
Ligat Ha’Al
19.00: Hapoel Petah Tikva–Hapoel Beer Sheva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
LENGYELORSZÁG
Lengyel Kupa, nyolcaddöntő
20.30: Pogon Szczecin–Widzew Lódz
Pogon: Molnár Rajmund
NÉMETORSZÁG
Német Kupa, nyolcaddöntő
18.00: Hertha BSC–Kaiserslautern
Hertha: Dárdai Márton
21.00: RB Leipzig–Magdeburg
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
16.00: FK Csíkszereda–Otelul
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence
TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, selejtező
11.00: Sakaryaspor–Genclerbirligi
Genclerbirligi: Csoboth Kevin
16.00: Rizespor–Pendikspor
Rizespor: Mocsi Attila
DECEMBER 3., SZERDA
ANGLIA
Premier League
21.15: Liverpool–Sunderland
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
CIPRUS
Ciprusi Kupa, 1. forduló
18.00: Karmiotissza–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
LENGYELORSZÁG
Lengyel Kupa, nyolcaddöntő
17.30: Slask Wróclaw–Raków Czestochowa
Raków: Baráth Péter
NÉMETORSZÁG
Német Kupa, nyolcaddöntő
20.45: Union Berlin–Bayern München
Union Berlin: Schäfer András
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
20.00: UTA Arad–FCSB
UTA: Zsóri Dániel
SKÓCIA
Premiership
20.45: Dundee United–Rangers
Dundee United: Keresztes Krisztián
SPANYOLORSZÁG
Király-kupa, 3. forduló
20.00: Cultural Leonesa–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, nyolcaddöntő
17.30: Dunaszerdahelyi AC–Nagymihály
DAC: Redzic Damir, Tuboly Máté
SZLOVÉNIA
Szlovén Kupa, nyolcaddöntő
18.00: Mura–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin
TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, selejtező
11.00: Karacabey Belediyespor–Kocaelispor
Kocaelispor: Balogh Botond
DECEMBER 4., CSÜTÖRTÖK
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
15.15: Sepsi OSK–Kolozsvári Egyetem
Sepsi: Sigér Dávid
DECEMBER 5., PÉNTEK
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Galatasaray–Samsunspor
Galatasaray: Sallai Roland
DECEMBER 6., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
18.30: Leeds United–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
13.30: Charlton Athletic–Portsmouth 3–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk
20.45: Blackburn Rovers–Sheffield Wednesday
Blackburn: Tóth Balázs
16.00: Queens Park Rangers–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles
League One (III. osztály)
13.30: Plymouth Argyle–Bradford City
Plymouth: Szűcs Kornél
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Rapid Wien–Ried
Rapid: Bolla Bendegúz
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: FC Bruges II–Beerschot
Bruges II: Ostoici Stefan
IZRAEL
Ligat Ha’Al
14.00: Hapoel Tel-Aviv–Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Pogon Szczecin–Radomiak Radom
Pogon: Molnár Rajmund
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Wolfsburg–Union Berlin
Wolfsburg: Dárdai Bence
Union Berlin: Schäfer András
18.30: RB Leipzig–Eintracht Frankfurt
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
PORTUGÁLIA
Liga Portugal
19.00: AFS–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Superliga
16.00: FK Csíkszereda–Arges
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence
Liga 2 (II. osztály)
10.00: CS Dinamo Bucuresti–ASA Marosvásárhely
ASA: Demeter Zsombor, Major Sámuel
10.00: CSM Slatina–Olimpia Szatmárnémeti
Olimpia: Bontas Kristóf, Pintér Bence, Torvund Alexander
SKÓCIA
Premiership
16.00: St. Mirren–Dundee United
Dundee United: Keresztes Krisztián
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
14.00: FC Andorra–Almería
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron
SZLOVÁKIA
Niké Liga
15.30: Zsolna–Rózsahegy
Zsolna: Szánthó Regő
18.00: Kassa–Slovan Bratislava
Kassa: Kovács Mátyás
SZLOVÉNIA
Prva Liga
15.00: Maribor–Aluminij
Aluminij: Tanyi Barnabás
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
15.00: Konyaspor–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila
DECEMBER 7., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Sturm Graz–Grazer AK
GAK: Jánó Zétény
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: RFC Liege–Kortrijk
Kortrijk: Dénes Vilmos
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Apollon–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Le Havre–Paris FC
Le Havre: Loic Nego
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: Raków Czestochowa–GKS Katowice
Raków: Baráth Péter
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Eintracht Braunschweig–Holstein Kiel
Braunschweig: Szabó Levente
13.30: Hertha BSC–Magdeburg
Hertha: Dárdai Márton
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Tunari–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid
SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Dunaszerdahelyi AC–Nagyszombat
DAC: Redzic Damir, Tuboly Máté
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
12.30: Genclerbirligi–Karamgürük
Genclerbirligi: Csoboth Kevin
15.00: Kocaelispor–Kasimpasa
Kocaelispor: Balogh Botond
Kasimpasa: Szalai Attila
DECEMBER 8., HÉTFŐ
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
19.30: Entella–Spezia
Spezia: Nagy Ádám
ROMÁNIA
Superliga
16.30: UTA Arad–Petrolul
UTA: Zsóri Dániel
SZERBIA
Szuperliga
19.00: Szabadka–Topolya
Topolya: Mezei Szabolcs