Hétfői sportműsor: folytatódik a sportlövők Európa-bajnoksága, pályán a Real Madrid

2026.03.01. 23:23
A labdarúgó elit ligák sztárcsapatai közül hétfő estére maradt a Real Madrid mérkőzése a La Ligából, de az olasz és a portugál élvonalban, valamint az angol másodosztályban is rendeznek bajnokikat, míg az NB II-ben a Videoton a Békéscsaba vendége lesz. Jerevánban folytatódik a sportlövők Európa-bajnoksága, és tenisz, kerékpár, valamint lóverseny is szerepel a programban. Íme, a hétfői kiemelt sportműsor!

 MÁRCIUS 2., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

NB II
20.00: Békéscsaba–Videoton (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP
35. FORDULÓ
21.00: Birmingham–Middlesbrough (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A
27. FORDULÓ
20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG
21.15: Gil Vicente–Benfica (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA
26. FORDULÓ
21.00: Real Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KERÉKPÁR
15.30: Grand Prix, nők, Le Samyn (Tv: Eurosport1)

LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1031 (Tv: Sport2)

SPORTLÖVÉSZET
10 M EURÓPA-BAJNOKSÁG, JEREVÁN
Női légpuska
6.00: alapverseny
11.30: döntő
Férfi légpuska
10.15: alapverseny
13.45: döntő
Légpisztoly, vegyes páros
12.45: alapverseny
16.30: döntő

TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Indian Wells
19.00: férfiak, egyes, selejtező, 1. forduló; nők, egyes, selejtező, 1. és 2. forduló

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc, Kovács Péter
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A labdarúgó NB I hétvégi fordulójának összefoglalója
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György a vonalban; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az elmúlt hét legfontosabb magyar érdekeltségű sporteseményei
12.00: Bajnokok: Fodor Rajmund, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. Műsorvezető: Szabó Szilvia
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
13.35: Szabadidő-magazin Keszi Dórával. Futás hidegben? Vendég Arany-Tóth Attila futóedző
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Illovszky Dominik országos csúcstartó sprinter és edzője, Pauer Géza
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Ballai Attila, Bittmann Emil, Szöllősi György
17.00: Liverpooli beszámoló: Gyenge Balázs
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A nyáron bevezetendő új szabályok milyen hatással lehetnek a futballra?
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre; a Hét hősei rovat
19.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
20.00: Közvetítés a Békéscsaba–Videoton NB II-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel

 

