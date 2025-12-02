Nemzeti Sportrádió

Német Kupa: Dárdai Márton gólpasszt adott, a Hertha hat gólt lőve jutott tovább

2025.12.02. 20:20
A 16 éves Kennet Eichhorn is betalált (Fotó: Getty Images)
A Hertha BSC 6–1-re legyőzte odahaza a hozzá hasonlóan másodosztályú Kaiserslauternt a labdarúgó Német Kupa keddi nyolcaddöntőjében, és továbbjutott.

A Hertha már az ötödik percben előnybe került a Kaiserslautern ellen, bő fél óra elteltével pedig már 3–0-t mutatott az eredményjelző: Dárdai Márton balról jövő hosszú indítását Niklas Kolbe okosan átlépte, az érkező 16 éves tehetség, Kennet Eichhorn pedig a hálóba lőtt. A szünet előtt nem sokkal szépített a Lautern, de a második félidőben nem úszta meg a Hertha rohamait, és újabb három gólt kapott. Dárdai Márton kezdőként 79 percet játszott, és az első félidőben sárga lapot kapott.

A Mönchengladbach otthon kapott ki a St. Paulitól. A vendégek első góljára a korábbi debreceni és diósgyőri Haris Tabakovic még válaszolni tudott, a hajrában azonban újabb hamburgi gól született.

NÉMET KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
Hertha BSC (II.)–Kaiserslautern (II.) 6–1 (Schuler 5., 60., Winkler 20., Eichhorn 31., Kownacki 75,. Krattenmacher 80., ill. Ritter 45+2.)
Mönchengladbach–St. Pauli 1–2 (Tabakovic 56., ill. Kaars 43., Oppie 83.)
Később
21.00: Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen (Tv: Sport2)
21.00: RB Leipzig–Magdeburg (II.)

 

