Törökország: igazságos pontosztozkodás a szuperrangadón

Egy dolog biztos volt a Fenerbahce–Galatasaray török bajnoki csúcsrangadó előtt: bármilyen eredmény szülessék is az isztambuli derbin, a meccs után is ez a két csapat áll majd a tabella első két helyén. Mint ahogy arra is mérget lehetett venni, hogy Sallai Roland nem lesz ott vendégek kezdőjében, a klubcsapatában rendszeresen jobb oldali szárnyvédőt játszó magyar támadót ugyanis az előző fordulóban, a Genclerbirligi ellen 3–2-re megnyert mérkőzésen kiállították.

A mérkőzés a listavezető Galata enyhe fölényével kezdődött, ám a 27. percig nem igazán akadt sok munkája sem Edersonnak, sem pedig a látogatók kapusának, Ugurcan Cakirnak. Ekkor viszont a piros-sárgák megszerezték a vezetést: Leroy Sané jobbról indulva kényszerítőzött Baris Yilmazzal, majd egy ragyogó szóló végén ballal célozta meg a kaput – a védőn megpattanó labda becsapta a brazil válogatott kapust, akinek így esélye sem volt a hárításra. A 42. percben egyenlíthetett volna a Fener, de egy jobb oldali beadást hiába csúsztattak a védők pont a hosszú saroknál ólálkodó Marco Asensio elé, a spanyol sután ért a labdához, így a kaput sem találta el.

A térfélcsere után is maradt a kiegyenlített küzdelem, az 50. percben a Galatasaray növelhette volna előnyét, mégpedig Victor Osimhen révén, de a nigériai center jobb alsóba tartó lövését remek reflexmozdulattal hárította Ederson. A találkozó végéhez közeledve a vesztésre álló vesztésre álló házigazdák egyre többször vették célba Cakir kapuját, de eltalálni azt csak egyszer Edson Álvarez révén sikerült, a mexikói szűrő középre tartó próbálkozása pedig nem okozott gondot a török válogatott kapusnak. Már-már úgy tűnt, vendégek három ponttal távoznak a legnagyobb rivális otthonából, amikor Domenico Tedesco csodafegyvere, Jhon Durán ezúttal is tette a dolgát, s a hosszabbítás hatodik percében Levent Mercan középre ívelt szabadrúgásából kiharcolta a játék képe alapján teljesen reális döntetlent.

TÖRÖK SÜPERLIG

13. FORDULÓ

Fenerbahce–Galatasaray 1–1 (J. Durán 90+5., ill. Sané 27.)