Kovács Mátyást a szlovák bajnokság élete legjobb formájához segítette

A magyar futballban meglehetősen gyakori, hogy egy tehetséges tinédzser bemutatkozik az NB I-ben, játszik a korosztályos válogatottban, de az ígéretes indulás után elmarad az igazi áttörés. A játékperceinek száma nem nő, hanem inkább csökken az élvonalban, aztán kölcsönbe kerül és lassan eltűnik a szurkolók szemei elől…

Az MTK-ban nevelkedett Kovács Mátyás 18 éves volt, amikor 2022 januárjában bemutatkozott az NB I-ben. Szerepelt, sőt gólokat is lőtt az UEFA Ifjúsági Ligában, csakúgy, mint a korosztályos válogatottaknál U15 és U21 között. A 2022–2023-as idényben még meghatározó játékosnak számított az akkor NB II-es MTK-ban, hiszen 32 bajnokin hét gól és hat gólpassz volt a mérlege, utána viszont az élvonalban nem tudta megismételni ezt a teljesítményt. A 2023–2024-es idényben 25 mérkőzésen 1400 percet játszott, de már nem tudott a kapuba találni, majd kölcsönbe Fehérvárra került, de ott már csak 800 játékperc jutott neki az NB I-ben, és tavaly nyáron ismét kölcsönbe került, ezúttal a szlovák első osztályú Kassához, ahol kedvező fordulatot vett a pályafutása…

„Az előző két idényem számomra is csalódást jelentett – ismerte el a Nemzeti Sport megkeresésére az MTK kölcsönjátékosaként Kassán futballozó Kovács Mátyás. – Nehéz egyértelműen megmondani, hogy minek köszönhető a mostani változás, de fizikailag és a játékot tekintve is most érzem a legjobb formában magam, és ezt mutatják a számaim is, hiszen húsz bajnokin hat gólt szereztem és adtam öt gólpasszt is, és még csak február végénél járunk. Remélem, az idény hátralévő részében is a lehető legtöbb góllal, valamint gólpasszal tudom segíteni a csapatot. A nyáron egy kicsit tartottam az újabb kölcsönjátéktól a fehérvári időszak után, de a fejlődésem szempontjából jó lehetőségnek tűnt a kassai ajánlat, és szerencsére bejött a váltás.”

GYÖNYÖRŰ TEKERÉS A RÓZSAHEGY ELLEN

Kovács fél év alatt abszolút kulcsjátékossá nőtte ki magát Kassán, és főszerepet játszott abban, hogy immár hat bajnokin veretlen a csapata (ebből négyet meg is nyert), és a kupában is bejutott a nyolc közé. A középpályás a legutóbbi három bajnoki fordulóban négy gólt szerzett és egy gólpasszt adott. A jó szereplés alighanem összefügg azzal, hogy míg az elmúlt években gyakran változott Kovács pozíciója, Kassán beleerősödött a jobb oldali szárnyvédő szerepébe – ezt véleménye szerint az is segítette, hogy az NB I-hez képest más a játék Szlovákiában.

„Karrierem elején szélső támadó voltam, aztán játszottam középen, majd az MTK-ban két éve játékrendszert váltottunk, akkor szerepeltem először szárnyvédőként, aztán tavaly újra támadó lettem. Amikor az MTK-ban először játszottam ebben a pozícióban, akkor nagyon idegennek éreztem, mert mást követel meg, mint a szélső támadó szerep. Szárnyvédőként egyedül kell bejátszanom a pálya teljes jobb oldalát támadásban és védekezésben is. Eleinte hiányzott a szélen a játékkapcsolat, hogy nincs mögöttem társ. A szlovák bajnokságban azonban a játék is olyan, hogy több a futás, kevésbé játszanak kivárásra a csapatok, a cél a minél gyorsabb támadásbefejezés, labdavesztés után pedig azonnal visszatámadunk. Magyarországon gyakran kérik az edzők, hogy az elején ne rohanjunk, nézzük meg, mit akar az ellenfél. Itt ilyen nincs. A meccs elejétől kezdve nagyon sok az adok-kapok, amikor védekezésből támadásra váltunk, majd a gyors kontra után megint védekezés. A szélen ez folyamatos futással jár és egyre inkább fel tudtam venni a tempót, egyre komfortosabbá vált számomra ez a szerep. Jelenleg pedig már a védekezés mellett elöl is tudom kamatoztatni az erősségeimet, a mélységi indításokat és azt, hogy nem tipikus vonalszélső vagyok, hanem a szélről befelé is tudok cselezni, területet nyitni, ezt el is várják tőlem.”

KOVÁCS A SZAKOLCA ELLEN ELŐBB GÓLT LŐTT, MAJD GÓLPASSZT ADOTT

Kovácsnak nyáron lejár a szerződése Kassán és mivel opciót nem tartalmaz, jelen állás szerint vissza kell térnie az MTK-hoz, de egyelőre nem kíván a jövőjével foglalkozni.

„Szlovákiában most jön az alapszakasz utolsó fordulója, jelenleg a nyolcadik helyen állunk, de négyes holtversenyben, azonos pontszámmal. A folytatásban, a rájátszásban az lesz a fő célunk, hogy elkerüljük az utolsó két helyet, mert az utolsó kiesik, a tizenegyedik osztályozót játszik a bennmaradásért. Emellett a Szlovák Kupában szeretnénk kiharcolni a nemzetközi szereplés lehetőségét, ezek jelentik most a legfontosabb feladatokat. Ami a jövőmet illeti, természetesen szeretnék hosszabb távon minél erősebb bajnokságban játszani, de a nyártól még egy évig szerződés köt az MTK-hoz. Azonban biztos vagyok abban, ha megőrzöm a jó formámat, akkor az MTK-ból is meglesz a lehetőségem a továbblépésre, és akárhol is játszom, megharcolok a helyemért.”