Liga 2: egyetlen gól is elég volt a Sepsi sikeréhez

2025.12.01. 15:19
Sigér Dávid a második játékrész hajrájában (Fotó: Tókos Csaba)
A Sepsi OSK és a Poli Iasi tavasszal együtt esett ki a román élvonalból, a másodosztályban azonban egyelőre csak a szentgyörgyiek feljutási reményei tűnnek megalapozottnak, amit most az egymás elleni találkozón is igazoltak. A jászvásári klub kispadjára hiába érkezett két héttel ezelőtt Selymes Tibor, székelyföldi születésűként a 46-szoros román válogatott balhátvéd sem bizonyult prófétának a Sepsi Duna Arénában.

Meddő szentgyörgyi mezőnyfölénnyel indult a mérkőzés, az első félidő felétől viszont egy csapásra felpörögtek az események. Előbb a vendégek védője, Carlos Inglada fejelt a felsőlécre egy szöglet után, majd szinte azonnal betalált a Sepsi: Cosmin Matei lecsúszott kapáslövéséből tökéletes gólpassz lett Ignacio Herasnak, aki négy méterről, talpról a hálóba fejelte a labdát.


A félidő végén kétszer is Batzula Hunor előtt adódott lehetőség, de ezek ugyanúgy kimaradtak, mint a szünet után kitámadó Poli helyzetei. A vendégek főleg beívelésekre és pontrúgásokra alapoztak, de a hazai kaput védő Bogdan Ungureanunak csupán két távoli lövéssel gyűlt meg némileg a baja, a végén pedig egy kevéssel fölé szálló jászvásári fejesnél izgulhattak kissé a szentgyörgyi nézők.

ROMÁN LIGA 2
15. FORDULÓ
Sepsi OSK–Politehnica Iasi 1–0 (Heras 30.)
Sepsi OSK: Sigér Dávid a 76. percben állt be csereként.
Az állás: 1. Corvinul 39, 2. Marosvásárhely 30, 3. Steaua 30, 4. Sepsi OSK 30.

