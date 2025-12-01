Liga 2: egyetlen gól is elég volt a Sepsi sikeréhez

Meddő szentgyörgyi mezőnyfölénnyel indult a mérkőzés, az első félidő felétől viszont egy csapásra felpörögtek az események. Előbb a vendégek védője, Carlos Inglada fejelt a felsőlécre egy szöglet után, majd szinte azonnal betalált a Sepsi: Cosmin Matei lecsúszott kapáslövéséből tökéletes gólpassz lett Ignacio Herasnak, aki négy méterről, talpról a hálóba fejelte a labdát.



A félidő végén kétszer is Batzula Hunor előtt adódott lehetőség, de ezek ugyanúgy kimaradtak, mint a szünet után kitámadó Poli helyzetei. A vendégek főleg beívelésekre és pontrúgásokra alapoztak, de a hazai kaput védő Bogdan Ungureanunak csupán két távoli lövéssel gyűlt meg némileg a baja, a végén pedig egy kevéssel fölé szálló jászvásári fejesnél izgulhattak kissé a szentgyörgyi nézők.

ROMÁN LIGA 2

15. FORDULÓ

Sepsi OSK–Politehnica Iasi 1–0 (Heras 30.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid a 76. percben állt be csereként.

Az állás: 1. Corvinul 39, 2. Marosvásárhely 30, 3. Steaua 30, 4. Sepsi OSK 30.